Μήλος: Πώς έγινε η διάσωση του 33χρονου από τον βράχο 20 μέτρων στη Φυριπλάκα

Ο άνδρας είχε αναρριχηθεί σε βράχο που βρίσκεται μέσα στη θάλασσα, στην παραλία της Φυριπλάκας.

Επιχείρηση για τη διάσωση ενός 33χρονου αλλοδαπού στήθηκε τα ξημερώματα στη Φυριπλάκα της Μήλου, όταν ο άνδρας εγκλωβίστηκε στην κορυφή βράχου ύψους περίπου 20 μέτρων και δεν μπορούσε να κατέβει με ασφάλεια.

Στην επιχείρηση συμμετείχε και η Ομάδα Εθελοντών Διασωστών Μήλου (ΟΕΔΙΜ), η οποία συνέδραμε με τον εξοπλισμό της την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Λιμεναρχείο Μήλου για τον ασφαλή απεγκλωβισμό του 33χρονου από το απόκρημνο σημείο.

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