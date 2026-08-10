Καιρός Δεκαπενταύγουστου: Ανατροπή με πτώση θερμοκρασίας και βοριάδες - Πρόγνωση Αρναούτογλου

Τι αναφέρουν οι πρώτες προβλέψεις για τον καιρό του Δεκαπενταύγουστου - Μπορεί να ανακόψουν την έξοδο των εκδρομέων τα μελτέμια.

Δύο όψεις θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο που ενδέχεται να επηρεάσουν τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες κατά την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, από την Πέμπτη θα αρχίσουν να κατεβαίνουν ψυχρότερες αέριες μάζες από τα βόρεια, κάνοντας τη δροσιά πιο αισθητή την Παρασκευή και το Σάββατο.

Συγκεκριμένα, στα ανατολικά ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα πέσει στους 30 με 32 βαθμούς. Στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα δυναμώσουν πολύ, φτάνοντας τοπικά έως και τα 9 μποφόρ, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για πιθανά προβλήματα στις μετακινήσεις των εκδρομέων.

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