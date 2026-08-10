Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος.

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 87 ετών άφησε ο διακεκριμένος συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος.

Γεννημένος στην Αθήνα το 1939, ο Στέλιος Ράμφος πραγματοποίησε αρχικά σπουδές στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1965 εγκαταστάθηκε στο Παρίσι για να συνεχίσει τις σπουδές του στη Φιλοσοφία, ενώ από το 1969 έως το 1974 δίδαξε στο Πανεπιστήμιο της Βενσέν, πριν λάβει την απόφαση να επιστρέψει και να εγκατασταθεί οριστικά στην Ελλάδα.

Στο επίκεντρο της πολυετούς σκέψης του βρέθηκε συστηματικά η ερμηνεία του ελληνισμού, καθώς και η προσπάθεια κατανόησης της επίδρασης που άσκησαν το Βυζάντιο και η ορθόδοξη παράδοση στη διαμόρφωση της νεοελληνικής συνείδησης.

Η σύνδεση της παράδοσης με τη σύγχρονη σκέψη

Στη μακρά πνευματική του διαδρομή επιχείρησε να συνδέσει δημιουργικά την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, τη χριστιανική και πατερική παράδοση αλλά και τη σύγχρονη δυτική σκέψη. Μέσα από αυτή τη σύνθεση, αναζητούσε τα βαθύτερα χαρακτηριστικά και τις ψυχολογικές ρίζες της ελληνικής κοινωνίας.

Ταυτόχρονα, οι δημόσιες παρεμβάσεις του για ζητήματα όπως η πολιτική, η Παιδεία, η θρησκεία και η σχέση του ατόμου με τη συλλογικότητα προκαλούσαν συχνά έντονο διάλογο και συζητήσεις.

Πολυγραφότατος και ενεργός στον δημόσιο βίο

Υπήρξε ιδιαίτερα παραγωγικός, αφήνοντας πίσω του περισσότερα από 30 βιβλία και μελέτες που κάλυπταν ευρύ φάσμα από την αρχαία ελληνική σκέψη μέχρι το συλλογικό φαντασιακό της νεότερης Ελλάδας.

Για σειρά ετών πραγματοποιούσε κύκλους μαθημάτων και ομιλίες με μεγάλη απήχηση, ενώ συμμετείχε ενεργά στον δημόσιο διάλογο μέσα από συνεντεύξεις και τοποθετήσεις, αναπτύσσοντας αιχμηρές θέσεις για τις παθογένειες της κοινωνίας.

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