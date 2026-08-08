Χώρα προσφέρει «χρυσά διαβατήρια» 80.000 ευρώ για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής: Πάνω από 85 προορισμοί χωρίς βίζα

Το Ναουρού καταφεύγει στην πώληση διαβατηρίων για να συγκεντρώσει τα απαραίτητα κεφάλαια που θα επιτρέψουν τη μεταφορά του πληθυσμού του σε υψηλότερα εδάφη.

Στο Ναουρού η κατάσταση με την κλιματική αλλαγή γίνεται όλο και πιο σοβαρή. Σε αυτό το μικρό νησί του Ειρηνικού, η πλειονότητα των κατοίκων ζει στις παραθαλάσσιες περιοχές, όπου η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει με ανησυχητικό ρυθμό.

Για τον λόγο αυτό, η κυβέρνηση πρέπει να μεταφέρει το 90% των οικογενειών και να ανακατασκευάσει τις υποδομές στις πιο ορεινές, εσωτερικές ζώνες το συντομότερο δυνατό.

Το βαρύ κόστος μεταφοράς και η λύση που βρήκε το κράτος

Το πρόβλημα είναι ότι μόνο η πρώτη φάση του έργου υπολογίζεται να κοστίσει πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το εσωτερικό της χώρας έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από δεκαετίες εντατικής εξόρυξης. Για να συγκεντρώσει αυτό το ποσό, το κράτος λάνσαρε ένα πρόγραμμα πώλησης διαβατηρίων.

Η πρωτοβουλία αυτή επιτρέπει σε αλλοδαπούς πολίτες να αγοράσουν την υπηκοότητα της Δημοκρατίας της Ναοέρο, όπως ονομάζεται πλέον η χώρα. Η τρέχουσα τιμή κυμαίνεται γύρω στα 80.000 ευρώ, αποτελώντας μια προσωρινή έκπτωση σε σχέση με την αρχική ταρίφα.

Όσοι ολοκληρώνουν τη διαδικασία αποκτούν ένα διαβατήριο που τους επιτρέπει να ταξιδεύουν χωρίς βίζα σε περισσότερους από 85 διεθνείς προορισμούς, μεταξύ των οποίων σημαντικά επιχειρηματικά κέντρα όπως η Σινγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ. Πάντως, οι νέοι πολίτες δεν αποκτούν το δικαίωμα αγοράς γης στο νησί.

Η πρόταση έχει ήδη προσελκύσει περισσότερους από 120 αγοραστές από πέρυσι που τέθηκε σε εφαρμογή.

Αυστηρά τα μέτρα αξιολόγησης για να μην συμβεί ότι και τη δεκαετία του 2000

Η ιδέα υποστηρίζεται από πολλούς ως μια πρακτική λύση για τη συγκέντρωση πόρων με στόχο την επιβίωση της χώρας, όμως προκαλεί και επικρίσεις λόγω των πιθανών κινδύνων για τη διεθνή ασφάλεια. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, το Ναουρού αναγκάστηκε να ακυρώσει ένα παρόμοιο πρόγραμμα, καθώς άτομα που συνδέονταν με το οργανωμένο έγκλημα κατάφεραν να αποκτήσουν διαβατήριο.

Για να αποφευχθεί η επανάληψη του φαινομένου, οι αρχές εφαρμόζουν πλέον μια αυστηρή αξιολόγηση τεσσάρων σταδίων. Οι αιτούντες υποβάλλονται σε εξονυχιστικούς ελέγχους ιστορικού, ενώ η κυβέρνηση διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει την υπηκοότητα ανά πάσα στιγμή, εάν ο αγοραστής διαπράξει κάποιο σοβαρό αδίκημα.

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