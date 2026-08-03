Αντίο στο Ναουρού: Η τρίτη μικρότερη χώρα στον κόσμο αλλάζει όνομα - Ο ιδιαίτερος λόγος

Το νησιωτικό κράτος πήρε μια συμβολική απόφαση και αλλάζει το όνομά της, επαναφέροντας το παραδοσιακό όνομα που χρησιμοποιούνταν για γενιές.

Η μικρή χώρα της Ωκεανίας, το Ναουρού, προχώρησε σε μια μικρή αλλά συμβολική κίνηση. Το Ναουρού, το οποίο θεωρείται η τρίτη μικρότερη χώρα στον κόσμο τόσο σε έκταση όσο και σε πληθυσμό, αποφάσισε να αλλάξει την επίσημη ονομασία του σε Δημοκρατία του Ναοερό, επαναφέροντας το παλιό όνομα της χώρας που χρησιμοποιούνταν από γενιές πολιτών, ενώ έτσι αποκαλείται η χώρα και στην ναοεριανή γλώσσα.

Το μέτρο εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο

Η απόφαση αυτή, την οποία προώθησε και ο πρόεδρος της χώρας, Ντέιβιντ Αντεάνγκ, εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο και έχει στόχο να διαγράψει μια ονομασία που συνδέεται με την αποικιακή περίοδο.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η κυβέρνηση το όνομα Ναουρού επικράτησε ως η διεθνής ονομασία της χώρας επειδή το ενδονύμιο Ναοερό, ήταν δύσκολο στην προφορά για τους ξένους. Το όνομα στην συνέχεια προσαρμόστηκε για λόγους ευκολίας και όχι μετά από απόφαση των κατοίκων της χώρας.

Η πολιτική αρχή της χώρας υποστηρίζει πως αυτή η απόφαση σηματοδοτεί μια νέα αρχή και μια εποχή εθνικής υπερηφάνειας, αποτελώντας μια προσπάθεια διατήρησης της γλώσσας και του πολιτισμού της χώρας.

Περαιτέρω αλλαγές

Μετά την έγκριση της απαραίτητης συνταγματικής μεταρρύθμισης, οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει να ενημερώνουν διεθνείς οργανισμούς και άλλα κράτη για την αλλαγή, ώστε να διευκολυνθεί η μετάβαση.

Πέρα από την επίσημη ονομασία, η χώρα θα αλλάξει και τον διεθνή κωδικό της από NRU σε NRO και οι κάτοικοι θα λέγονται Ναοεριανοί αντί για Ναουρουανοί. Η προφορά του ονόματος αλλάζει επίσης ελαφρώς, από «Νάου-ρου» σε «Νάο-έρο».

Περισσότερο από μια απλή αλλαγή ονόματος, το Ναοέρο πλέον, επιδιώκει να στείλει ένα μήνυμα στον κόσμο. Ότι πρέπει να επαναδιεκδικήσει την ιστορία, την ταυτότητα και τις ρίζες του, σε μια εποχή που πολλές χώρες επανεξετάζουν την κληρονομιά της αποικιακής περιόδου.

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