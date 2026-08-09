Το κόλπο για να παγώσετε ένα κουτάκι το καλοκαίρι σε λίγα δευτερόλεπτα: «Είναι η πιο γρήγορη μέθοδος»

Υπάρχει ένα έξυπνο κόλπο με μια βρεγμένη χαρτοπετσέτα που υπόσχεται να παγώσει το αγαπημένο σου αναψυκτικό ή ποτό μέσα σε λίγα μόλις λεπτά.

Τελειώνεις τη δύσκολη μέρα στη δουλειά, ετοιμάζεις τη βαλίτσα και φτάνεις στον προορισμό των διακοπών σου. Αλλάζεις ρούχα, κατεβαίνεις στην παραλία και το μόνο που μένει είναι να απολαύσεις ένα παγωμένο αναψυκτικό.

Τι γίνεται όμως αν το επόμενο διαθέσιμο αναψυκτικό είναι ζεστό; Τη λύση έρχεται να δώσει ένα tip που έγινε viral στο X και σώζει κάθε καλοκαίρι όσους θέλουν παγωμένο ποτό στη στιγμή.

Το κόλπο με τη χαρτοπετσέτα

Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή και απαιτεί μόλις δύο υλικά: μια χαρτοπετσέτα ή ένα κομμάτι χαρτί κουζίνας και λίγο νερό.

Παίρνετε τη χαρτοπετσέτα και τυλίγετε προσεκτικά το κουτάκι, φροντίζοντας να το καλύπτει εξ ολοκλήρου. Στη συνέχεια, την υγραίνετε καλά ώστε να κολλήσει πάνω στη μεταλλική επιφάνεια. Στο τέλος, τοποθετείτε το τυλιγμένο κουτάκι στο ψυγείο ή την κατάψυξη και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα θα έχετε στα χέρια σας ένα εξαιρετικά παγωμένο ρόφημα.

«Σας διαβεβαιώνω ότι είναι η πιο γρήγορη μέθοδος για να έχετε κάτι δροσερό. Στο σπίτι μου πάντα έτσι το κάναμε», ανέφερε χαρακτηριστικά η χρήστης @raquelstrr, με την ανάρτησή της να συγκεντρώνει δεκάδες θετικά σχόλια από ανθρώπους που το δοκίμασαν και εντυπωσιάστηκαν από την ταχύτητά του.

Igual ya lo sabéis,pero x si acaso os lo cuento,en mi casa siempre lo hemos hecho así!

Si queréis enfriar una lata o botella en minutos,se envuelve en una servilleta o papel de cocina,se humedece y al congelador.

Os aseguro q es el método más rápido de tener algo fresquito!☺️ pic.twitter.com/FBaGyDyjST August 18, 2024

Εναλλακτικές μέθοδοι για γρήγορη ψύξη

Αν αυτή η τεχνική δεν σας ταιριάζει, υπάρχει μια εξίσου αποτελεσματική εναλλακτική λύση.

Αρκεί να τοποθετήσετε το κλειστό κουτάκι μέσα σε ένα δοχείο με παγάκι και αλάτι, περιστρέφοντάς το για λίγα λεπτά. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγετε εντελώς τη χρήση ψυγείου και απολαμβάνετε παγωμένο ποτό στον χρόνο ντετέ.

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