Βενζινάδικο στις ΗΠΑ αποφάσισε να χαρίσει χαμόγελα και φθηνότερα καύσιμα στους πελάτες του, προσφέροντας έκπτωση σε όσους δέχονταν να χορέψουν μέχρι το ταμείο.

Σε μια περίοδο που οι τιμές των καυσίμων έχουν πάρει την ανηφόρα σε όλον τον κόσμο, ξεπερνώντας τα 4 δολάρια ανά γαλόνι, ένα πρατήριο βενζίνης αποφάσισε να σπάσει τη μαυρίλα της ακρίβειας με τον πιο πρωτότυπο και διασκεδαστικό τρόπο.

Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης σκέφτηκαν μια πρωτοβουλία που συνδύαζε το χιούμορ με την οικονομική ανακούφιση των οδηγών, προσφέροντας άμεση έκπτωση στην αντλία.

Η προσφορά ίσχυσε για μία μόνο ημέρα, αλλά ήταν αρκετή για να μετατρέψει την καθημερινή υποχρέωση του ανεφοδιασμού σε ένα ξεκαρδιστικό θέαμα, με τους οδηγούς να αφήνουν στην άκρη τις αναστολές τους.

«Κάνε έναν αστείο χορό μπαίνοντας και...»

Στην είσοδο του καταστήματος, οι υπεύθυνοι είχαν αναρτήσει μια πινακίδα που προέτρεπε τους πελάτες να κάνουν έναν αστείο χορό κατά την είσοδό τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν την έκπτωση των 5 δολαρίων.

Μάλιστα, κάτω από την αρχική οδηγία υπήρχε μια χειρόγραφη σημείωση που υπόσχονταν ακόμα μεγαλύτερη επιβράβευση, φτάνοντας τα 10 δολάρια έκπτωση, αν οι χορευτικές φιγούρες κατάφερναν να εντυπωσιάσουν πραγματικά τους υπαλλήλους.

Δεκάδες οδηγοί ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση και δεν έχασαν την ευκαιρία να κερδίσουν φθηνότερη βενζίνη. Μικροί και μεγάλοι επιδόθηκαν στις πιο περίεργες, αλλόκοτες και αστείες χορευτικές κινήσεις ακριβώς μπροστά στην πόρτα του καταστήματος.

Όπως ήταν φυσικό, οι κάμερες ασφαλείας του πρατηρίου κατέγραψαν δεκάδες ξεκαρδιστικά στιγμιότυπα, τα οποία στη συνέχεια δημοσιεύθηκαν, κάνοντας τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και προσφέροντας άφθονο γέλιο.

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