Δύο έχουν ήδη εκπληρωθεί: Οι τρομακτικές προβλέψεις της Baba Vanga για το 2026

Η γνωστή τυφλή Βουλγάρα μυστικίστρια έχει προβλέψει μια σειρά σημαντικών γεγονότων που θα συμβούν το 2026.

Η μυστικίστρια Baba Vanga είχε διατυπώσει μια σειρά από τρομακτικά γεγονότα που θα συμβούν το 2026, τριάντα χρόνια μετά τον θάνατό της, εκ των οποίων τα δύο έχουν ήδη εκπληρωθεί.

Η τυφλή γυναίκα από την Βουλγαρία φαίνεται να είχε προβλέψει αρκετά τραγικά γεγονότα στην ιστορία, όπως η 11η Σεπτεμβρίου, η πανδημία COVID-19, το τσουνάμι του 2004 αλλά και την δολοφονία της πριγκίπισσας Νταϊάνας.

Οι προβλέψεις που εκπληρώθηκαν

Η πρώτη πρόβλεψή της ήταν πως η φετινή χρονιά θα σημαδευτεί από μια σειρά μεγάλων περιβαλλοντικών καταστροφών. Πράγματι τον Μάρτιο ένας σεισμός 7,7 Ρίχτερ έπληξε την Μιανμάρ, προκαλώντας τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων. Ταυτόχρονα η Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα ιδιαίτερα θερμό καλοκαίρι με πολλές χώρες να σημειώνουν θερμοκρασίες ρεκόρ, ενώ η Αμερική και η Ασία συνεχίζουν να πλήττονται από ισχυρές καταιγίδες.

Ακόμη είχε προβλέψει την επικράτηση της τεχνητής νοημοσύνης, η ανάπτηξη της οποίας έχει προκαλέσει πολλές ανησυχίες στην αγορά εργασίας. Τους τελευταίους μήνες, αρκετές μεγάλες εταιρείες ανακοίνωσαν περικοπές θέσεων εργασίας, επικαλούμενες την τεχνητή νοημοσύνη ως βασικό παράγοντα, επισημαίνοντας ότι η τεχνολογία εξελίσσεται με τρόπο που τους επιτρέπει να αυτοματοποιούν εργασίες οι οποίες μέχρι πρότινος εκτελούνταν από ανθρώπους.

Τι άλλο θα συμβεί τους τελευταίους μήνες του 2026

Η Baba Vanga έχει προβλέψει ότι το 2026 και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο η ανθρωπότητα θα έρθει σε επαφή με εξωγήινη ζωή. Το όραμά της υποστηρίζει πως ένα διαστημόπλοιο πρόκειται να κατέβει στην Γη.

Θα υπάρξουν αυξανόμενες παγκόσμιες συγκρούσεις, ενώ θα μπορούσε να συμβεί και ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ταυτόχρονα λόγω όλων των παραπάνω, θα υπάρξουν μεγάλες προκλήσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Τέλος οι προβλέψεις της αφορούν τον τομέα της υγείας. Αναφέρει πως θα ξεκινήσει η μαζική παραγωγή συνθετικών ανθρώπινων οργάνων μέχρι το 2046, ενώ θα υπάρξει και ένα τεστ ανίχνευσης καρκίνου μέσω εξετάσεων αίματος.

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