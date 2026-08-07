Η σύζυγός του ζήτησε μια απλή αποθήκη για πατάτες: 23 χρόνια μετά είχε δημιουργήσει έναν υπόγειο «κόσμο» 21 μέτρων κάτω από το σπίτι τους

Ένας Αρμένιος οικοδόμος πέρασε 23 χρόνια σκάβοντας με τα χέρια του κάτω από το σπίτι του και δημιούργησε ένα υπόγειο συγκρότημα 300 τ.μ. με δωμάτια και ιερά.

Μια απλή οικογενειακή ανάγκη μετατράπηκε σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά υπόγεια έργα στον κόσμο. Όταν η σύζυγός του ζήτησε έναν μικρό χώρο για να αποθηκεύουν πατάτες, ο οικοδόμος Λεβόν Αρακελιάν ξεκίνησε μια κατασκευή που τελικά διήρκεσε 23 χρόνια και δημιούργησε έναν ολόκληρο υπόγειο κόσμο κάτω από το σπίτι του.

Στην περιοχή Αριντζ, στα περίχωρα του Γερεβάν στην Αρμενία, ο Λεβόν έσκαψε μόνος του διαδρόμους, σκάλες και αίθουσες, δημιουργώντας το γνωστό σήμερα ως «Levon’s Divine Underground», ένα συγκρότημα που φτάνει σε βάθος 21 μέτρων και καλύπτει περίπου 300 τετραγωνικά μέτρα. Από τον δρόμο, το μικρό ισόγειο σπίτι δεν μαρτυρά το τεράστιο δημιούργημα που κρύβεται κάτω από το έδαφος.

23 χρόνια δουλειάς χωρίς βαριά μηχανήματα

Το έργο ξεκίνησε το 1985 και ολοκληρώθηκε το 2008, όταν ο Λεβόν πέθανε σε ηλικία 67 ετών. Ο οικοδόμος δεν χρησιμοποίησε εκσκαφείς ή σύγχρονα μηχανήματα. Με τη βοήθεια μόνο από σφυριά, σκαρπέλα και απλά εργαλεία, αφαιρούσε σταδιακά το πέτρωμα και δημιουργούσε τον υπόγειο χώρο. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, απομακρύνθηκαν περίπου 600 φορτηγά με πέτρες και χώμα, καθώς κάθε κομμάτι του υλικού έπρεπε να μεταφερθεί χειροκίνητα προς την επιφάνεια.

Σύμφωνα με την οικογένειά του, ο Λεβόν εργαζόταν ακόμη και 18 ώρες την ημέρα, συνεχίζοντας την επέκταση του υπόγειου συγκροτήματος για περισσότερες από δύο Στα πρώτα μέτρα της εκσκαφής, ο οικοδόμος αντιμετώπισε σκληρό βασάλτη, ένα πέτρωμα που έκανε την εργασία ιδιαίτερα δύσκολη. Καθώς προχωρούσε βαθύτερα, όμως, συνάντησε πιο μαλακό ηφαιστειακό τόφο, ένα υλικό που συναντάται συχνά στην Αρμενία και επέτρεψε τη δημιουργία μεγαλύτερων αιθουσών, διαδρόμων και διακοσμητικών στοιχείων. Το αποτέλεσμα δεν ήταν απλώς ένας υπόγειος αποθηκευτικός χώρος, αλλά ένα σύνθετο δίκτυο επτά διαφορετικών αιθουσών.

Επτά αίθουσες με σκαλιστά σχέδια και μικρά ιερά

Στο εσωτερικό του υπόγειου συγκροτήματος υπάρχουν σκάλες, καμπύλοι διάδρομοι, κολόνες, ανάγλυφα και διακοσμητικά στοιχεία εμπνευσμένα από την αρμενική μεσαιωνική αρχιτεκτονική. Σε διάφορα σημεία ο Λεβόν δημιούργησε μικρά ιερά και ειδικούς χώρους για κεριά, σκαλίζοντας απευθείας την πέτρα. Οι τοίχοι, οι οροφές και οι κολόνες αποτελούν ένα ενιαίο έργο γλυπτικής, αποτέλεσμα χιλιάδων ωρών χειρωνακτικής εργασίας. Η οικογένεια του Λεβόν έχει αναφέρει ότι ο ίδιος δεν ακολουθούσε πάντα συγκεκριμένα σχέδια, αλλά υποστήριζε πως έβλεπε στα όνειρά του τις μορφές και τις επόμενες φάσεις της κατασκευής.

Η προσωπική του αυτή προσέγγιση έδωσε στο έργο έναν ακόμη πιο ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς κάθε νέος διάδρομος και κάθε αίθουσα δημιουργούνταν σταδιακά κάτω από το σπίτι. Μετά τον θάνατό του, η οικογένεια διατήρησε το έργο και μετέτρεψε μέρος του σπιτιού σε μικρό μουσείο. Οι επισκέπτες μπορούν σήμερα να κατέβουν στις υπόγειες αίθουσες και να δουν τα εργαλεία, τα προσωπικά αντικείμενα και το αποτέλεσμα μιας κατασκευής που χρειάστηκε περισσότερες από δύο δεκαετίες για να ολοκληρωθεί. Το «Levon’s Divine Underground» αποτελεί πλέον ένα από τα πιο ασυνήθιστα αξιοθέατα της Αρμενίας, ένα παράδειγμα του πώς μια απλή ιδέα μπορεί να μετατραπεί σε ένα μοναδικό έργο ζωής

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