Απρόσμενος επισκέπτης στα Τρίκαλα: Βίσονας έκανε «βόλτα» σε αυλή σπιτιού (vid)

Απίστευτες εικόνες στην Κρήνη Τρικάλων, όπου ένας βίσονας βρέθηκε να κυκλοφορεί ελεύθερος σε αυλή σπιτιού, πριν απομακρυνθεί από την περιοχή.

Έναν απρόσμενο επισκέπτη αντίκρισαν το μεσημέρι της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου κάτοικοι της Κρήνης Τρικάλων, όταν ένας βίσονας εντοπίστηκε να κυκλοφορεί ελεύθερος μέσα σε αυλή κατοικίας.

Το ζώο κινείται ανάμεσα στον χώρο της αυλής, ενώ ένας άνδρας το ακολουθεί, προσπαθώντας να το απομακρύνει από το οικόπεδο.

Απομακρύνθηκε από την κατοικία

Στο βίντεο που καταγράφει το περιστατικό, ο βίσονας φαίνεται να περιφέρεται για λίγη ώρα στην αυλή, χωρίς να δείχνει επιθετική συμπεριφορά. Στη συνέχεια βγαίνει από τον χώρο της κατοικίας και απομακρύνεται από την περιοχή.

Το περιστατικό προκάλεσε έκπληξη στους κατοίκους, καθώς δεν είναι συνηθισμένο ένα τόσο μεγάλο ζώο να κυκλοφορεί ελεύθερο μέσα σε κατοικημένη περιοχή.

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