Κατασκευάζουν ποτάμι από σκυρόδεμα 145 χλμ. με έναν σκοπό: Να τερματίσουν την ξηρασία

Γιγαντιαίο υδραυλικό έργο στη Βραζιλία υπόσχεται να λύσει οριστικά τα σοβαρά προβλήματα ξηρασίας, μεταφέροντας νερό σε εκατομμύρια κατοίκους.

Στη Βραζιλία, ένα γιγαντιαίο έργο υδραυλικής μηχανικής που βρίσκεται υπό κατασκευή υπόσχεται να επιλύσει τα σοβαρά προβλήματα λειψυδρίας που πλήττουν περιοχές στο εσωτερικό της χώρας.

Το έργο, γνωστό ως «Υδάτινη Ζώνη», στοχεύει στην αντιμετώπιση της έλλειψης νερού στην πολιτεία Σεαρά, μέσα από ένα εκτεταμένο δίκτυο καναλιών που θα μεταφέρει τα ύδατα του ποταμού Σάο Φρανσίσκο.

Μόλις ολοκληρωθεί, θα αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα έργα πολιτικού μηχανικού στη Λατινική Αμερική, διασφαλίζοντας την υδροδότηση περίπου 5 εκατομμυρίων ανθρώπων σε αυτή την άνυδρη περιοχή του βορειοανατολικού τμήματος της χώρας.

Η ιδέα του «τεχνητού ποταμού»

Η κατασκευή του λεγόμενου «τεχνητού ποταμού» ξεκίνησε το 2013. Το έργο αποτελείται από ένα δίκτυο καναλιών σκυροδέματος μήκους 145 χιλιομέτρων, σηράγγων, σιφωνίων και μεγάλων αγωγών, από όπου θα ρέει νερό προερχόμενο από τον ποταμό Σάο Φρανσίσκο, τον έκτο μεγαλύτερο σε μήκος στη Νότια Αμερική.

Το νερό θα μεταφέρεται μέσω του καναλιού χωρίς τη χρήση συστημάτων άντλησης, αξιοποιώντας αποκλειστικά τη φυσική κλίση του εδάφους και ξεπερνώντας την ανάγλυφη ορεινή μορφολογία της διαδρομής.

Όταν τεθεί σε πλήρη λειτουργία, αναμένεται να μεταφέρει περίπου 30 κυβικά μέτρα νερού ανά δευτερόλεπτο για την κάλυψη των αναγκών του αυξανόμενου πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων αστικών κέντρων όπως η Φορταλέζα.

Μέρος ενός ακόμα μεγαλύτερου σχεδιασμού

Το έργο έχει ήδη ολοκληρωθεί κατά 92% και αναμένεται να εισέλθει στην τελική φάση κατασκευής του εντός του έτους, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των προετοιμασιών σε ορισμένους τομείς του καναλιού.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη υποδομή αποτελεί μόνο την αρχή ενός πολύ πιο φιλόδοξου δικτύου. Μέχρι το 2040, η Βραζιλία σχεδιάζει ένα συνολικό σύστημα καναλιών μήκους 1.300 χιλιομέτρων που θα αναδιανέμει το νερό σε ευρείες περιοχές της ενδοχώρας.

Για την υλοποίηση του σχεδίου, η χώρα εμπνεύστηκε από το αντίστοιχο μεγαλεπήβολο έργο μεταφοράς νερού από τον Νότο προς τον Βορρά στην Κίνα, το μεγαλύτερο έργο μηχανικής στην ιστορία, με κανάλια που ξεπερνούν τα 4.300 χιλιόμετρα. Πρόκειται για ένα επίτευγμα στο οποίο η Βραζιλία επενδύει ενεργά για να θωρακίσει την οικονομική της ανάπτυξη απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

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