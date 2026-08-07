Όταν η αλληλεγγύη σώζει ζωές: Ιδιοκτήτες πλωτών μέσων έσπευσαν να βοηθήσουν εγκλωβισμένους στη φωτιά του Ρεθύμνου- Ο δημόσιος έπαινος από την Περιφερειακή Ενότητα

Ιδιοκτήτες σκαφών στο Ρέθυμνο συνεργάστηκαν με το Λιμενικό και απομάκρυναν με ασφάλεια περισσότερους από 100 ανθρώπους που εγκλωβίστηκαν από τη φωτιά.

Σε μια μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού, ιδιοκτήτες πλωτών μέσων στο Ρέθυμνο έθεσαν τα σκάφη τους στη διάθεση των αρχών και βοήθησαν δεκάδες πολίτες και τουρίστες που βρέθηκαν σε κίνδυνο λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στον Δήμο Αγίου Βασιλείου. Οι ιδιώτες, σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα, κατάφεραν να απομακρύνουν με ασφάλεια τουλάχιστον 100 ανθρώπους από τις περιοχές του Αγίου Παύλου και της Πρέβελης, όπου η φωτιά δημιούργησε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες και σε περιβάλλον αυξημένου κινδύνου, καθώς οι φλόγες πλησίαζαν τις τουριστικές περιοχές. Οι ιδιοκτήτες των σκαφών ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμα για βοήθεια και μετέφεραν τους πολίτες σε προστατευμένα σημεία, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ολοκλήρωση της εκκένωσης.

Δημόσιος έπαινος από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης

Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες της προς όσους συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης, χαρακτηρίζοντας την πράξη τους παράδειγμα κοινωνικής αλληλεγγύης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους:

Νίκο Ματθαιάκη από την Αγία Γαλήνη,

Βασίλειο Βογιατζή και Αναστάσιο Τσάνα από τον Πλακιά,

Γιώργο Κεφαλά από το Δαμνόνι,

οι οποίοι διέθεσαν τα πλωτά μέσα τους για την απομάκρυνση των ανθρώπων που κινδύνευαν.

Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης υπογράμμισε ότι η άμεση κινητοποίηση των πολιτών και η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες αποτέλεσαν σημαντικό παράγοντα για την ασφαλή διαχείριση της κρίσης. Η επιχείρηση στο Ρέθυμνο αποτελεί μια ακόμη περίπτωση όπου η κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας συνέβαλε στην προστασία ανθρώπινων ζωών εν μέσω μιας μεγάλης φυσικής καταστροφής.

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