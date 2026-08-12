Ακίνητα: Οι 10 αλλαγές που έρχονται στη φορολογία: Τι θα ισχύει με ΕΝΦΙΑ, Airbnb και ενοίκια

Οι νέες ρυθμίσεις που έρχονται από το φθινόπωρο του 2026 και μέσα στο 2027.

Σημαντικές αλλαγές για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές φέρνουν οι νέες φορολογικές ρυθμίσεις που τίθενται σταδιακά σε εφαρμογή από το φθινόπωρο του 2026 και μέσα στο 2027. Όπως αναφέρει άρθρο της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ», στο επίκεντρο βρίσκονται τα ενοίκια, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, οι ανακαινίσεις, ο ΕΝΦΙΑ, αλλά και η φορολογία των εισοδημάτων από ακίνητα.

Διαβάστε την συνέχεια στο newsbomb.gr