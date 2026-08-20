Τουρκικό στρατιωτικό αεροσκάφος πλησίασε επικίνδυνα επιβατικό: Συναγερμός στον εναέριο χώρο της Κύπρου

Αυτόματος συναγερμός ενεργοποιήθηκε στο FIR Λευκωσίας για πιθανή επικίνδυνη σύγκλιση τουρκικού στρατιωτικού και επιβατικού αεροσκάφους.

Ανησυχία προκάλεσε ένα περιστατικό στο FIR Λευκωσίας, όταν τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος Airbus A400M με διακριτικό TUAF770 βρέθηκε σε πορεία σύγκλισης με επιβατικό Boeing 737-800, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί αυτόματος συναγερμός στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό αεροσκάφος δεν ανταποκρινόταν στις κλήσεις του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής Λευκωσίας και είχε αποκλίνει από την προβλεπόμενη διαδρομή του. Παράλληλα, ανέβαινε προς το επίπεδο πτήσης FL360, ενώ το Boeing 737-800 κατέβαινε προς το FL350. Το περιστατικό σημειώθηκε στο βόρειο τμήμα του FIR Λευκωσίας, κοντά στο όριο με το FIR Άγκυρας, σε περιοχή από την οποία διέρχονται βασικές διαδρομές εισόδου και εξόδου μεταξύ των δύο FIR.

Οι καταγγελίες των ελεγκτών

Η Παγκύπρια Συντεχνία Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο περιστατικό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόβλημα. Όπως αναφέρει, τουρκικά στρατιωτικά αεροσκάφη και UAV επιχειρούν σχεδόν συνεχώς κατά μήκος κρίσιμων αεροδιαδρόμων και κοντά στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.

Οι ελεγκτές υποστηρίζουν επίσης ότι καλούνται να διαχειρίζονται την αυξημένη εμπορική κίνηση ενώ παράλληλα παρακολουθούν στρατιωτικά αεροσκάφη που δεν συνεργάζονται πάντα με τις κυπριακές υπηρεσίες. Η Συντεχνία υποστηρίζει ότι η κατάσταση είναι διαχρονική και επιδεινώνεται από την έλλειψη αμφίδρομης επικοινωνίας με το Κέντρο Ελέγχου Λευκωσίας.

Η ασφάλεια παραμένει σε υψηλό επίπεδο

Η Πολιτική Αεροπορία, από την πλευρά της, χαρακτηρίζει διαχειρίσιμη την κατάσταση και τονίζει ότι το επίπεδο αεροπορικής ασφάλειας στον κυπριακό εναέριο χώρο παραμένει ιδιαίτερα υψηλό.

Όπως αναφέρει, η παρουσία τουρκικών αεροσκαφών στο FIR Λευκωσίας αποτελεί επαναλαμβανόμενο επιχειρησιακό δεδομένο, το οποίο οι ελεγκτές διαχειρίζονται σχεδόν καθημερινά. Δεν πρόκειται, επομένως, για πρωτόγνωρο ή απρόβλεπτο φαινόμενο.

Για το συγκεκριμένο περιστατικό, οι αρμόδιες υπηρεσίες υποστηρίζουν ότι η συνεχής επιτήρηση επέτρεψε την έγκαιρη αναγνώριση της πιθανής σύγκλισης και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων. Η Πολιτική Αεροπορία υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια των πτήσεων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και πως το προσωπικό διαθέτει την εκπαίδευση και τις διαδικασίες για τη διαχείριση ακόμη και ιδιαίτερα απαιτητικών περιστατικών.

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