Απέρριψε 700.000€ και προτίμησε να συνεχίσει να... καλλιεργεί: «Ο τρόπος ζωής είναι πιο σημαντικός από τα χρήματα»

Από μια εγκαταλελειμμένη έκταση γεμάτη βάτα και αγριογούρουνα σε μια βιολογική φάρμα που προμηθεύει κορυφαίους σεφ. Ο Christian González εξηγεί γιατί προτίμησε να κρατήσει τη γη του αντί να την πουλήσει για 700.000 ευρώ.

Ο Christian González Aceña είναι γεωπόνος και εδώ και 12 χρόνια καλλιεργεί τη γη σε υψόμετρο 1.300 μέτρων στο Bustarviejo της Μαδρίτης. Όταν έφτασε εκεί, η έκταση ήταν εγκαταλελειμμένη από τη δεκαετία του 1950 ή του 1960. Σήμερα, η «Huerta de Abril», που πήρε το όνομά της από την κόρη του, αποτελεί πρότυπο βιολογικής γεωργίας και προμηθεύει μεταξύ άλλων εστιατόρια με αστέρια Michelin.

Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι ο Christian αρνήθηκε προσφορά 700.000 ευρώ για τη φάρμα. Για τον ίδιο, όμως, η απόφαση δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, λέγοντας πως για τον ίδιο αυτό που είναι σημαντικό είναι ο τρόπος ζωής και όχι τα χρήματα: «Το κάνω σκεπτόμενος τι κληρονομιά θα αφήσω στην οικογένειά μου και στα παιδιά του μέλλοντος».

Θυμούμενος την ημέρα που αγόρασε την έκταση, ο ηλικιωμένος προηγούμενος ιδιοκτήτης δεν μπορούσε πλέον να φτάσει σε ένα παλιό πηγάδι, καθώς η περιοχή είχε καλυφθεί από βάτα, έτσι ο Christian πήρε ένα μαχαίρι και καθάρισε την είσοδο. Ο άνδρας συγκινήθηκε, καθώς είχε να δει το πηγάδι περίπου 40 χρόνια, και του πρόσφερε επιπλέον δύο μικρά αγροτεμάχια, χωρίς επιπλέον κόστος. Για τον Christian, εκείνη η στιγμή δημιούργησε και μια ευθύνη απέναντι στη γη.

Από εγκαταλελειμμένο χωράφι σε λαχανικά Michelin

Ο ίδιος και η σύντροφός του είναι γεωπόνοι, με ειδίκευση στη βιολογική γεωργία και στις ορεινές καλλιέργειες. Όταν ανέλαβαν τη φάρμα, δεν υπήρχαν σχεδόν καθόλου καλλιέργειες και η έκταση ήταν γεμάτη αγριογούρουνα. Επέλεξαν εξαρχής να δουλέψουν χωρίς χημικά και το βασικό τους μότο είναι απλό: «Μας αρέσει να πουλάμε ό,τι μας αρέσει να τρώμε».

Ιδιαίτερη σημασία δίνουν στις παλιές τοπικές ποικιλίες, θεωρώντας ότι η διατήρησή τους βοηθά να περιοριστεί η γενετική διάβρωση της γεωργίας. Οι σπόροι που προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες μπορούν, σύμφωνα με τον Christian, να ανταποκρίνονται καλύτερα στις αλλαγές του κλίματος και στις νέες ασθένειες. Η φάρμα προμηθεύει σήμερα εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας, που έχουν βραβευτεί με αστέρια Michelin.

Ο Christian αποδίδει τη διαφορετική γεύση των προϊόντων του τόσο στις παλιές ποικιλίες όσο και στις συνθήκες καλλιέργειας. Καθαρό νερό πηγής, ορεινό περιβάλλον και κυρίως οι μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας μεταξύ ημέρας και νύχτας στα 1.300 μέτρα επηρεάζουν, όπως εξηγεί, τα χαρακτηριστικά των λαχανικών. Για εκείνον, όμως, το σημαντικότερο είναι να καταλάβει ο καταναλωτής πόση δουλειά κρύβεται πίσω από ένα προϊόν.

Θυμάται έναν πελάτη που θεωρούσε ακριβή την τιμή των 8 ευρώ το κιλό για τα φασολάκια. Όταν ο πατέρας του τον κάλεσε να τα μαζέψουν μαζί κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο, η άποψή του άλλαξε. «Τώρα καταλαβαίνω γιατί κοστίζουν τόσο, και δεν τα έχω καν δοκιμάσει ακόμη», είπε, γιατί για τον Christian, αυτό είναι το ζητούμενο: να ξανασυνδεθεί ο καταναλωτής με τη γη και με τον άνθρωπο που καλλιεργεί την τροφή του.

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