Πανικός έξω από αίθουσα γάμου: Εμπρηστικοί μηχανισμοί και δύο πολυτελή αυτοκίνητα στις φλόγες στο Μπέρμιγχαμ

Τρεις άνδρες φέρεται να πέταξαν πέντε εμπρηστικούς μηχανισμούς έξω από αίθουσα γάμου στο Μπέρμιγχαμ, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονταν μέσα και γύρω από το κτίριο.

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν έξω από γαμήλια δεξίωση στο Μπέρμιγχαμ, όταν τρεις άνδρες φέρεται να πραγματοποίησαν εμπρηστική επίθεση ενώ στην αίθουσα βρίσκονταν εκατοντάδες καλεσμένοι.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:30 της Τετάρτης, έξω από την αίθουσα Royal Shalimar στην Highgate Road, στην περιοχή Sparkbrook. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας από τους δράστες πέταξε τρεις εμπρηστικούς μηχανισμούς προς το κτίριο, ένας από τους οποίους χτύπησε την πρόσοψη.

Στη συνέχεια, άλλος δράστης φέρεται να πέταξε δύο ακόμη μηχανισμούς προς δύο πολυτελή αυτοκίνητα που βρίσκονταν έξω από την αίθουσα. Τα οχήματα, σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, ήταν μια Lamborghini και μια McLaren και τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Εμπρηστικοί μηχανισμοί δίπλα στους καλεσμένους

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι οι μηχανισμοί φέρεται να πέρασαν πολύ κοντά από ανθρώπους που βρίσκονταν έξω από την αίθουσα, μεταξύ των οποίων νεαροί καλεσμένοι και ένα μωρό.

Ένας από τους παρευρισκόμενους φέρεται μάλιστα να κλώτσησε έναν από τους μηχανισμούς, ώστε να μην καταλήξει κάτω από ένα από τα αυτοκίνητα. Το προσωπικό της αίθουσας χρησιμοποίησε πυροσβεστήρες για να περιορίσει τις φλόγες, μέχρι να φτάσουν στο σημείο η πυροσβεστική και η αστυνομία.

Τρεις άνδρες φέρεται να πέταξαν πέντε εμπρηστικούς μηχανισμούς έξω από αίθουσα γάμου στο Μπέρμιγχαμ, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονταν μέσα και γύρω από το κτίριο.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί

Οι τρεις ύποπτοι φέρεται να διέφυγαν προς τη Mole Street και στη συνέχεια να επιβιβάστηκαν σε ένα λευκό Volkswagen Golf.

Η αστυνομία του West Midlands έχει ξεκινήσει έρευνα, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και λαμβάνοντας καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, ενώ η πυροσβεστική επιβεβαίωσε ότι κλήθηκε στο σημείο λίγο μετά τις 20:30 και ότι οι δυνάμεις της αποχώρησαν στις 21:07.

Οι Αρχές ζητούν από οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών να επικοινωνήσει μαζί τους.

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