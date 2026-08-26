Ο J.P. Morgan αγόρασε 47 στρέμματα ως γαμήλιο δώρο για την κόρη του – Δεκαετίες αργότερα η εγγονή του πήρε μια απρόσμενη απόφαση

Το 1900 ο J.P. Morgan αγόρασε μια έκταση 47 στρεμμάτων στο Μέιν για την κόρη του. Σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, η εγγονή του τη δώρισε σε εθνικό πάρκο.

Μία από τις πιο γνωστές παραλίες της πολιτείας του Μέιν στις ΗΠΑ συνδέεται με την ιστορία μίας από τις ισχυρότερες οικογένειες της αμερικανικής τραπεζικής.

Το 1900, ο χρηματοδότης J.P. Morgan αγόρασε μια έκταση περίπου 47 εκταρίων στην ακτή του Ατλαντικού, ως γαμήλιο δώρο για την κόρη του, Louisa. Δεκαετίες αργότερα, μία από τις εγγονές του αποφάσισε να δωρίσει σχεδόν 40 εκτάρια της οικογενειακής ιδιοκτησίας στο Εθνικό Πάρκο Acadia, μετατρέποντας την οικογενειακή περιουσία σε προστατευόμενο δημόσιο χώρο.

Η έκταση περιλάμβανε δύο από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της ακτής του Μέιν, την Sand Beach, μια αμμώδη παραλία ανάμεσα σε γρανιτένιους βράχους, και το Great Head, έναν βραχώδη σχηματισμό με θέα στον ωκεανό, που σήμερα αποτελεί τμήμα μιας από τις δημοφιλέστερες πεζοπορικές διαδρομές του πάρκου.

Το οικογενειακό κτήμα

Ο J.P. Morgan απέκτησε τη γη με αφορμή τον γάμο της κόρης του Louisa Morgan με τον Herbert Satterlee, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη τον Νοέμβριο του 1900. Παρότι η αγορά έγινε εκείνη τη χρονιά, η μεταβίβαση ολοκληρώθηκε επίσημα μόλις το 1910, λόγω προβλημάτων που σχετίζονταν με την ιδιοκτησία της γης.

Το κτήμα έγινε γνωστό ως Satterlee Field και για δεκαετίες αποτέλεσε τη θερινή κατοικία της οικογένειας. Η Louisa και ο Herbert απέκτησαν δύο κόρες, τη Mabel και την Eleanor, οι οποίες περνούσαν τα καλοκαίρια τους στο κτήμα, εξερευνώντας το παράκτιο τοπίο γύρω από την παραλία και τα δάση του Acadia.

Παρότι η έκταση ήταν ιδιωτική, η οικογένεια επέτρεπε επί χρόνια στους επισκέπτες του γειτονικού Εθνικού Πάρκου Acadia να έχουν πρόσβαση στην Sand Beach. Μεγάλο μέρος του πάρκου περιέβαλλε ήδη την οικογενειακή ιδιοκτησία, με αποτέλεσμα η έκταση να είναι στενά συνδεδεμένη με το φυσικό τοπίο της περιοχής πολύ πριν ενταχθεί επίσημα σε αυτό.

Η πυρκαγιά που άλλαξε τα πάντα

Η ιστορία του κτήματος άλλαξε μετά τον θάνατο της Louisa και του Herbert, το 1946 και το 1947 αντίστοιχα. Λίγο αργότερα, τον Οκτώβριο του 1947, μια καταστροφική πυρκαγιά έπληξε την περιοχή και κατέστρεψε μεγάλο μέρος της οικογενειακής περιουσίας.

Μετά την πυρκαγιά, την ιδιοκτησία κληρονόμησε η Eleanor Morgan Satterlee, η οποία ήταν εγγονή του J.P. Morgan. Καθώς η υγεία της επιδεινωνόταν και το κτήμα είχε υποστεί σοβαρές ζημιές, η Eleanor πήρε μια απόφαση που άλλαξε για πάντα την τύχη της έκτασης και να τη δωρίσει, ώστε να διατηρηθεί και να παραμείνει προσβάσιμη στο κοινό.

Η δωρεά ολοκληρώθηκε το 1949 και αφορούσε περίπου 40 εκτάρια, τα οποία εντάχθηκαν στο Εθνικό Πάρκο Acadia στη μνήμη της μητέρας της, Louisa P. Satterlee. Μια χάλκινη πλάκα που βρίσκεται ακόμη δίπλα στη σκάλα προς την Sand Beach θυμίζει αυτή την πράξη. Σε αυτή αναφέρεται ότι η γη παραδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να αποτελέσει μέρος του εθνικού πάρκου.

Έτσι, η έκταση που ο J.P. Morgan είχε αγοράσει στις αρχές του 20ού αιώνα ως προσωπικό γαμήλιο δώρο για την κόρη του πέρασε, μέσα σε λίγες δεκαετίες, από την οικογενειακή ιδιοκτησία στην προστατευόμενη δημόσια γη, διατηρώντας το φυσικό τοπίο της για τις επόμενες γενιές.

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