82χρονος στην Αυστραλία μάζεψε 1 εκατ. κουτάκια και συγκέντρωσε 60.000 ευρώ για αδέσποτα: «Έχω πολύ ελεύθερο χρόνο»

Ένας 82χρονος συνταξιούχος στην Αυστραλία αφιερώνει 45 ώρες την εβδομάδα στη συλλογή κουτιών και μπουκαλιών, προσφέροντας τα έσοδα σε καταφύγιο ζώων.

Ο Selwyn «Nuts» Nutley, από το Emerald του Κουίνσλαντ στην Αυστραλία, έχει βρει έναν ξεχωριστό τρόπο να αξιοποιεί τον ελεύθερο χρόνο του. Συλλέγει κουτάκια και μπουκάλια, τα οποία στη συνέχεια μετατρέπονται σε χρήματα για τη στήριξη εγκαταλελειμμένων ζώων.

Στα 82 του χρόνια, έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερες από ένα εκατομμύριο συσκευασίες και έχει συγκεντρώσει πάνω από 100.000 δολάρια Αυστραλίας, περίπου 60.000 ευρώ. Τα χρήματα διατίθενται στο CQ Pet Rescue, μια οργάνωση που βοηθά σκύλους και γάτες τα οποία βρίσκονται σε κίνδυνο.

Ο Nutley συλλέγει περίπου 6.000 συσκευασίες κάθε εβδομάδα, με τη βοήθεια κατοίκων, καταστημάτων και μπαρ της περιοχής. Αρκετοί είναι εκείνοι που αφήνουν σακούλες και δοχεία γεμάτα κουτάκια και μπουκάλια έξω από τα σπίτια τους, ώστε να τα παραλαμβάνει όταν περνά από τη γειτονιά.

Για να μπορεί να μεταφέρει τις μεγάλες ποσότητες, έχει προσαρμόσει ακόμη και το όχημά του, τοποθετώντας μια πλατφόρμα ανύψωσης, η οποία τον βοηθά να φορτώνει μεγάλα δοχεία.

45 ώρες την εβδομάδα για έναν σκοπό

Η προσπάθεια του 82χρονου απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο απ' όσο θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Ο Nutley αφιερώνει περίπου 45 ώρες κάθε εβδομάδα στη συλλογή, τη διαλογή και την παράδοση των συσκευασιών. Η πρωτοβουλία, που ξεκίνησε ως ένας τρόπος να βοηθήσει μια τοπική οργάνωση, εξελίχθηκε με τα χρόνια σε ένα ολόκληρο δίκτυο υποστήριξης, στο οποίο συμμετέχουν πολλοί κάτοικοι του Emerald.

Η σχέση του με το CQ Pet Rescue ξεκίνησε το 2014, όταν υιοθέτησε τον πρώτο του σκύλο που είχε διασωθεί. Στη συνέχεια έφτασε να ζει με τέσσερα ζώα που προέρχονταν από διασώσεις και αύξησε σταδιακά την προσφορά του στην οργάνωση. Πριν αφοσιωθεί στην ανακύκλωση, συμμετείχε σε παζάρια για τη συγκέντρωση χρημάτων, βοηθούσε στο μπάνιο των σκύλων και έκανε μεγάλες διαδρομές για να μεταφέρει ζώα σε περιοχές όπου μπορούσαν να βρουν φιλοξενία.

Από τα κουτάκια στη στήριξη του καταφυγίου

Η συλλογή των συσκευασιών άρχισε να αποφέρει χρήματα μέσω του Containers for Change, του προγράμματος του Κουίνσλαντ που επιστρέφει χρήματα για κάθε επιλέξιμο κουτάκι ή μπουκάλι. Έτσι, ο Nutley κατάφερε να μετατρέψει την ανακύκλωση σε μια σταθερή πηγή χρηματοδότησης για το καταφύγιο.

Η συνεισφορά του έγινε ακόμη πιο σημαντική κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν το CQ Pet Rescue έχασε μεγάλο μέρος των συνηθισμένων τρόπων συγκέντρωσης χρημάτων. Σύμφωνα με την οργάνωση, τα χρήματα από την ανακύκλωση αποτέλεσαν για περίπου δύο χρόνια σχεδόν τη μοναδική σταθερή πηγή εσόδων της. Χωρίς αυτή τη βοήθεια, το καταφύγιο θα μπορούσε να αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες στη συνέχιση της λειτουργίας του.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ