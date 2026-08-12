Ένα ξεχασμένο ημερολόγιο αποκάλυψε τη φρίκη: Η σορός του αγνοούμενου ήταν κρυμμένη σε βαρέλι με τσιμέντο

Ένα ξεχασμένο σημείωμα σε ημερολόγιο αγρότη αποκάλυψε το κλειδί για την εξιχνίαση της δολοφονίας ενός άνδρα που αγνοούνταν από το 2019.

Ένα σημείωμα σε ένα δερμάτινο ημερολόγιο αποδείχθηκε το στοιχείο που έλυσε μια υπόθεση εξαφάνισης έξι ετών στη Βρετανία και οδήγησε στην ανακάλυψη της σορού του 55χρονου Ρίτσαρντ Ντάισον, ο οποίος είχε εξαφανιστεί τον Νοέμβριο του 2019.

Ο ντετέκτιβ Τομ Ράιαν της Αστυνομίας του Νότιου Γιορκσάιρ επανεξέταζε την υπόθεση το καλοκαίρι του 2025, όταν εντόπισε μια παλιά τηλεφωνική κλήση του Κρίστοφερ Ράιτ προς τον αγρότη Ίαν Όλερενσοου. Όταν ο αστυνομικός τον επισκέφθηκε, ο αγρότης θυμήθηκε την κλήση και έβγαλε ένα δερμάτινο ημερολόγιο του 2019. Σε μία από τις σελίδες υπήρχε σημείωση ότι ο Ράιτ είχε αφήσει στην ιδιοκτησία του ένα παλιό τρέιλερ μεταφοράς βοοειδών.

Το τρέιλερ έκρυβε ένα φρικτό μυστικό

Το τρέιλερ παρέμενε κλειδωμένο και εγκαταλελειμμένο για περισσότερα από έξι χρόνια, καλυμμένο από πυκνή βλάστηση. Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί βρήκαν στο εσωτερικό του ένα μπλε βαρέλι γεμάτο με σκυρόδεμα, που από την επιφάνειά του προεξείχαν ανθρώπινα οστά. Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για τη σορό του Ρίτσαρντ Ντάισον. Ο 55χρονος είχε πυροβοληθεί με κυνηγετικό όπλο, διαμελιστεί και τοποθετηθεί μέσα στο βαρέλι, το οποίο είχε γεμίσει με τσιμέντο ώστε να εξαφανιστούν τα ίχνη του εγκλήματος. Μέσα στο ίδιο τρέιλερ οι αστυνομικοί εντόπισαν και μια ταυτότητα στο όνομα του Κρίστοφερ Ράιτ, στοιχείο που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την υπόθεση εναντίον του.

Το υλικό από κάμερες ασφαλείας έδειξε ότι ο Ντάισον επέστρεψε στο αγρόκτημα του Ράιτ το βράδυ της 17ης Νοεμβρίου 2019 και δεν εθεάθη ποτέ ξανά. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Ράιτ τηλεφώνησε στον παιδικό του φίλο Καρλ Σβάλμπε, ο οποίος στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το αγρόκτημα. Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο Σβάλμπε βοήθησε τον Ράιτ να αποκρύψει το πτώμα, αν και ο ακριβής ρόλος του δεν κατέστη δυνατό να αποδειχθεί πλήρως. Κατά τις νέες έρευνες στο αγρόκτημα το 2025, οι αστυνομικοί εντόπισαν δεκάδες πυροβόλα όπλα, χιλιάδες σφαίρες, ξίφη, βαλλίστρες, τσεκούρια, μαχαίρια και άλλον οπλισμό. Σύμφωνα με τον ντετέκτιβ Ράιαν, επρόκειτο για τη μεγαλύτερη συλλογή όπλων που έχει συναντήσει ποτέ σε ιδιωτική κατοικία.

Καταδικάστηκαν έξι χρόνια μετά την εξαφάνιση

Στις 28 Ιουλίου 2026, ο 73χρονος Κρίστοφερ Ράιτ κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του Ρίτσαρντ Ντάισον και καταδικάστηκε σε 35 χρόνια κάθειρξη. Ο 72χρονος Καρλ Σβάλμπε καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκισης για παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης, καθώς βοήθησε στην απόκρυψη του εγκλήματος.

Για την οικογένεια του θύματος, η εξιχνίαση της υπόθεσης έβαλε τέλος σε έξι χρόνια αγωνίας.«Το σημαντικότερο ήταν ότι η κόρη του Ρίτσαρντ έμαθε επιτέλους τι συνέβη στον πατέρα της. Της δόθηκε η απάντηση που περίμενε τόσα χρόνια», δήλωσε ο ντετέκτιβ Τομ Ράιαν.

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