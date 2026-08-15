Έδωσε 2 λίρες για το νυφικό των ονείρων της: «Δεν μπορούσα να το πιστέψω»

Μια κοπέλα από την Αγγλία βρήκε το νυφικό των ονείρων της σε μια βιτρίνα και αυτό κόστιζε μόλις 2 λίρες.

Για τους περισσότερους γάμους, το νυφικό αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έξοδα. Η Gina Dodds, όμως, κατάφερε να βρει το δικό της σε μια αδιανόητα χαμηλή τιμή, και συγκεκριμένα για μόλις 2 λίρες. Η Gina και ο Jacob Dodds παντρεύτηκαν στις 12 Αυγούστου στο Storyhouse, επιλέγοντας έναν ιδιαίτερα οικονομικό αλλά και βιώσιμο τρόπο για να γιορτάσουν την ημέρα τους.

Το ζευγάρι ζήτησε από τους καλεσμένους να φορέσουν μεταχειρισμένα ρούχα και, αντί για δώρα, να κάνουν δωρεές σε φιλανθρωπικό σκοπό. Η Gina είχε αγοράσει τόσο το νυφικό όσο και τη βέρα της από το κατάστημα του Hope House Children's Hospice στο Λονδίνο, ώστε τα χρήματα να στηρίξουν το έργο του οργανισμού.

«Δεν μπορούσα να το πιστέψω»

Η Gina, η οποία ασχολείται εδώ και χρόνια με τις αγορές από charity shops, αναζητούσε νυφικό μετά την πρόταση γάμου του Jacob και έτσι μια μέρα, επιστρέφοντας από τη δουλειά, πέρασε μπροστά από ένα προσωρινό κατάστημα. Το κατάστημα ετοιμαζόταν να μεταφερθεί σε νέο χώρο και είχε βάλει όλα τα είδη προς 2 λίρες.

Λόγω της μεταφοράς του καταστήματος δεν μπόρεσε να δοκιμάσει το νυφικό και έτσι το αγόρασε και το δοκίμασε σπίτι της και με χαρά διαπίστωσε ότι της ταίριαζε τέλεια. Μια φίλη της, έκανε ορισμένες μικρές αλλαγές στο φόρεμα, προσαρμόζοντάς το στα μέτρα και στο προσωπικό της στιλ.

Η Gina είχε επίσης ζητήσει από όλους τους καλεσμένους να αγοράσουν τα ρούχα τους από charity shops και να κρατήσουν τις αποδείξεις, ώστε να υπολογίσουν πόσα χρήματα συγκεντρώθηκαν συνολικά για φιλανθρωπικό σκοπό. Εξήγησε ότι ήθελε να το κάνει πιο προσωπικό, προσθέτοντας ότι η ιδέα είχε πολύ θετική ανταπόκριση ακόμη και από ανθρώπους που δεν συνήθιζαν να αγοράζουν μεταχειρισμένα ρούχα.

Και το δαχτυλίδι ήρθε από charity shop

Η επιλογή της Gina δεν περιορίστηκε στο νυφικό μιας και ο σύζυγός της, Jacob, γνωρίζοντας την αγάπη της για τα charity shops, βρήκε τη βέρα της στο ίδιο κατάστημα. «Το γεγονός ότι κάποιος καλός άνθρωπος δώρισε αυτό το δαχτυλίδι σημαίνει πολλά. Όχι μόνο βοήθησε έναν σημαντικό σκοπό, αλλά δημιούργησε και μια υπέροχη ανάμνηση για εμάς», είπε η Gina.

Μετά τον γάμο, εκπρόσωποι του οργανισμού κάλεσαν και άλλους καταναλωτές να εξετάζουν τα charity shops, υπογραμμίζοντας ότι μπορούν να βρουν ιδιαίτερα αντικείμενα ενώ παράλληλα στηρίζουν έναν καλό σκοπό.

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