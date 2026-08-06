Ο Χάρος βγήκε παγανιά... στην Ουαλία: Άντρας ανέβηκε σε οροφή νοσοκομείου ντυμένος «κοράκι»

Ένας 26χρονος άνδρας συνελήφθη και του επιβλήθηκε πρόστιμο αφού ανέβηκε στην οροφή νοσοκομείου στην Ουαλία ντυμένος ως ο Χάρος και κοιτούσε επίμονα ασθενείς, επισκέπτες και μέλη του προσωπικού.

Ο Λέον Γκιλέσπι, ένας 26χρονος από το Ντέγκανγουι της Ουαλίας, εντοπίστηκε στις 6 Ιουνίου να φορά μια ολόμαυρη κουκούλα και να στέκεται πάνω από την είσοδο του νοσοκομείου Ysbyty Glan Clwyd στο Σεντ Άσαφ του Ντένμπιγκσαϊρ, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία. Μάρτυρες δήλωσαν ότι στεκόταν ακίνητος, κοιτώντας τους ανθρώπους από κάτω, κρατώντας κάτι που έμοιαζε με μακριά λεπίδα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και πυροσβέστες της Βόρειας Ουαλίας και συνέλαβαν τον Γκιλέσπι περίπου 50 λεπτά αφού ανέβηκε στην οροφή. Ο ίδιος δήλωσε ένοχος για πρόκληση όχλησης και αναστάτωσης στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου χωρίς κάποια αιτία, αφού δεν δόθηκε κάποιος λόγος για τον οποίο ανέβηκε στην οροφή.

Μηδενική ανοχή από την πολιτεία

Το Πανεπιστημιακό Συμβούλιο Υγείας Betsi Cadwaladr, που διαχειρίζεται το νοσοκομείο που συνέβη το περιστατικό, δήλωσε ότι εφαρμόζει πολιτική «μηδενικής ανοχής» απέναντι σε διαταρακτικές συμπεριφορές και περιστατικά κακοποίησης στα νοσοκομεία του.

«Το συμβούλιο υγείας έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε περιστατικά κακοποίησης, επιθετικότητας ή όχλησης στους χώρους των νοσοκομείων του» ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο Γκιλέσπι κατηγορείται και για κλοπή

Κατά την διάρκεια της δίκης, ο Γκιλέσπι παραδέχθηκε ότι έκλεψε τροφές και άμμο για γάτες αξίας 30 έως 40 λιρών από κατάστημα ειδών κατοικιδίων, ενώ έκλεψε και τρόφιμα από κατάστημα Sainsbury's στις 28 Μαΐου.

Το δικαστήριο τον υποχρέωσε να καταβάλει αποζημίωση 50 λιρών, πρόστιμο 100 λιρών και δικαστικά έξοδα 100 λιρών προς την Εισαγγελική Υπηρεσία.

Για το περιστατικό στο νοσοκομείο του επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο 200 λιρών.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ