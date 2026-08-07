Ο Τομ Χόλαντ έκανε την πρώτη εμφάνιση με τη βέρα του και όλοι μιλούν ξανά για τον γάμο με τη Ζεντάγια

Μπορεί ο Τομ Χόλαντ και η Ζεντάγια να έχουν παντρευτεί εδώ και καιρό, όμως ο ηθοποιός έκανε για πρώτη φορά εμφάνιση φορώντας τη βέρα του.

Ο Τομ Χόλαντ και η Ζεντάγια έκαναν την έκπληξη και παντρεύτηκαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Όμως οι ίδιοι αποφάσισαν να κάνουν μια ιδιωτική γιορτή για να γιορτάσουν την ένωση τους στις αρχές Αυγούστου.

Λίγες ημέρες μετά, το ζευγάρι απαθανατίστηκε σε βόλτα στο Λονδίνο μαζί με τα δύο σκυλιά του, τον Phil και τη Noon. Εκεί για πρώτη φορά, ο 30χρονος ηθοποιός φορούσε μια χρυσή βέρα στο αριστερό του χέρι. Αν και η Ζεντάγια είχε ήδη αρχίσει να φορά τη βέρα της μαζί με το μονόπετρο από τον περασμένο Μάρτιο, ο ηθοποιός δεν είχε εμφανιστεί μέχρι σήμερα με βέρα.

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