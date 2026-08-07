Τομ Χόλαντ - Ζεντάγια: Το μυστικό τριήμερο πάρτι γάμου του Spiderman και οι λαμπεροί καλεσμένοι

Το ζευγάρι αντάλλαξε «συγκινητικές» ομιλίες μπροστά στους διάσημους καλεσμένους τους στην ιστορική έπαυλη Beaverbrook Estate.

Ο κινηματογραφικός Spiderman Τομ Χόλαντ και η Ζεντάγια γιόρτασαν ξανά τον γάμο τους με μια άκρως μυστική τελετή στη Βρετανία, διοργανώνοντας ένα τριήμερο γαμήλιο πάρτι στο πολυτελές Beaverbrook Hotel στο Σάρεϊ, το κόστος του οποίου φέρεται να άγγιξε τις 500.000 λίρες.

Παρότι το ζευγάρι είχε ήδη παντρευτεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά σε στενό οικογενειακό κύκλο, επέλεξε να πραγματοποιήσει μία δεύτερη, μεγαλύτερη γιορτή μαζί με συγγενείς και φίλους, διατηρώντας ωστόσο κάθε λεπτομέρεια μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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