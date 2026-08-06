Η άγνωστη τραγωδία της Όντρεϊ Χέπμπορν: Γιατί δεν μπόρεσε να υποδυθεί την Άννα Φρανκ

Οι εφιάλτες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου που δεν εγκατέλειψαν ποτέ την Όντρεϊ Χέπμπορν και την ανάγκασαν να πει ένα μεγάλο "όχι" στο Hollywood.

Η Όντρεϊ Χέπμπορν έμεινε στην ιστορία ως μία από τις πιο λαμπερές σταρ του Hollywood, όμως είχε καταφέρει σε όλη τη ζωή της να έχει βαθιά κρυμμένο ένα τραύμα που δεν έπαψε ποτέ να τη συνοδεύει. Όσα έζησε ως έφηβη στην κατεχόμενη από τους Ναζί Ολλανδία σημάδεψαν ολόκληρη τη ζωή της και επηρέασαν ακόμη και σημαντικές επαγγελματικές αποφάσεις της.

Με αφορμή τη βιογραφία της, Intimate Audrey: An Authorized Biography, την οποία έγραψαν ο Sean Hepburn Ferrer, ο μεγαλύτερος από τους δύο γιους της, μαζί με τη συγγραφέα Wendy Holden, περιγράφουν όσα έζησε ως έφηβη στην Ολλανδία κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

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