Ζαλίζουν οι τιμές των iPhone 18 Pro και 18 Pro Max: Έρχονται μεγάλες αυξήσεις - Σε ένα μήνα παρουσιάζονται

Με την αποκάλυψη των νέων συσκευών να γίνεται τον επόμενο μήνα, οι τιμές αναμένονται να είναι ιδιαίτερα τσουχτερές.

Η Apple αναμένεται να αποκαλύψει τα νέα iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max και iPhone Ultra μέσα στον επόμενο μήνα, πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί στις 8 ή 9 Σεπτεμβρίου. Ένα νέο δημοσίευμα αναφέρει πως οι πολυαναμενόμενς συσκευές θα κυκλοφορήσουν με μια τιμή αρκετά υψηλότερη σε σχέση με τα περσινά μοντέλα.

Η Apple έχει ήδη δηλώσει πως θα αυξήσει τις τιμές ορισμένων προϊόντων της και τα νέα Pro μοντέλα θα είναι από τα πρώτα που θα επηρεαστούν. Ο γνωστός αναλυτής Jeff Pu σε ρεπορτάζ του στην Wall Street Journal, αναφέρει πως το βασικό iPhone 18 Pro ενδέχεται να ξεκινά από τα 1.399 δολάρια στην Αμερική.

Οι αυξήσεις θα ξεκινήσουν από το iPhone 18

Εκτιμάται ότι η Apple μπορεί να αυξήσει τις τιμές των Pro εκδόσεων κατά 250 έως 300 δολάρια, ανάλογα με το μοντέλο και τη χωρητικότητα. Με βάση αυτές τις προβλέψεις, το iPhone 18 Pro με αποθηκευτικό χώρο 256GB θα μπορούσε να κοστίζει από 1.349 έως 1.399 δολάρια, ενώ το iPhone 18 Pro Max ενδέχεται να ξεκινά από 1.449 ή ακόμη και 1.499 δολάρια. Αντίστοιχες αυξήσεις αναμένονται και στις εκδόσεις με 512GB, 1TB και 2TB.

Αν και οι παραπάνω τιμές αφορούν αποκλειστικά την αμερικανική αγορά, δεν αποκλείεται να υπάρξουν ανάλογες αυξήσεις και στα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά δεδομένα. Σήμερα το iPhone 17 Pro διατίθεται στη χώρα μας με τιμή 1.349 ευρώ, ενώ το iPhone 17 Pro Max ξεκινά από τα 1.499 ευρώ. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για την αύξηση των 300 ευρώ, τότε τα νέα μοντέλα θα έχουν μια ιδιαίτερα υψηλή τιμή

Ωστόσο πρέπει να τονιστεί πως οι συγκεκριμένες πληροφορίες πρόκειται για ρεπορτάζ και τυχόν διαρροές. Η Apple δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα ούτε τις τιμές ούτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των νέων συσκευών.

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