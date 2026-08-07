Η Ελένη Βουλγαράκη απάντησε στις φήμες για τον Φώτη Ιωαννίδη: «Θα γίνετε ρόμπα»

Η Ελένη Βουλγαράκη απάντησε μέσω story στο Instagram, για τις φήμες περί χωρισμού με τον Φώτη Ιωαννίδη.

Τέλος στα σενάρια που τη θέλουν να έχει χωρίσει από τον Φώτη Ιωαννίδη έβαλε η Ελένη Βουλγαράκη, ξεκαθαρίζοντας την κατάσταση μέσα από τα social media.

«Πυρά» κατά των δημοσιευμάτων

Αφορμή για τις φήμες στάθηκε η είδηση της επιστροφής της στα ελληνικά ραδιόφωνα για τη νέα σεζόν, την οποία ορισμένα δημοσιεύματα συνέδεσαν με το τέλος της σχέσης της και τη μετακόμισή της στη Λισαβόνα.

Η ίδια ανάρτησε βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, σχολιάζοντας επικριτικά όσους βγάζουν αυθαίρετα συμπεράσματα και αναπαράγουν ανυπόστατες φήμες για την προσωπική της ζωή.

To story της Βουλγαράκη

«Γενικά, διασταυρώστε καμιά πληροφορία πριν εκτοξεύσετε την βλακεία σας δημόσια, γιατί θα γίνετε ρόμπα!

Για τους εξυπνάκηδες που βγάλανε ήδη συμπεράσματα, σας στέλνω φιλί και την αγάπη μου από Αντίπαρο. Κάντε καμία βουτιά με το κεφάλι να δροσιστείτε!!

Ps. Όσοι κάνετε αναπαραγωγή μη διασταυρωμένων ειδήσεων (ή hate σχολίων) με clickbait τίτλους, έχετε ευθύνη!».

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