Έσκαβε επί 30 χρόνια την αυλή του και έφτιαξε μια υπόγεια λαβυρινθώδη σπηλιά: «Ήταν ιδέα της γυναίκας μου» (vid)

Βρετανός ηλικιωμένος αφιέρωσε τρεις δεκαετίες σκάβοντας την αυλή του με φτυάρια, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό υπόγειο, λαβυρινθώδες δίκτυο σπηλαίων.

Ο 76χρονος Francis Proctor χρειάστηκε τριάντα χρόνια για να μετατρέψει μία φαινομενικά παράλογη ιδέα σε πραγματικότητα, δημιουργώντας έναν αλλόκοτο υπόγειο λαβύρινθο σπηλαίων σε βάθος έξι μέτρων απ' την αυλή του σπιτιού του στο Σάουθπορτ.

Ο ίδιος, βέβαια, αποδίδει όλη την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος στη συνταξιοδοτημένη μαθηματικό και στατιστικολόγο σύζυγό του, Barbara, που έχει φύγει απ' τη ζωή.

Πώς η εκλιπούσα σύζυγος τον βοήθησε να φτιάξει τον λαβύρινθο

Το σπίτι βρίσκεται πάνω σε αμμόλοφους κοντά στην παραλία Ainsdale, γεγονός που καθιστούσε το σκάψιμο σχεδόν αδύνατο, καθώς το έδαφος κατέρρεε. Η Barbara, αφού μελέτησε τα αρχιτεκτονικά σχέδια από μία επέκταση του σπιτιού, υπολόγισε με ακρίβεια πώς μπορούσε να υποστηριχθεί το έδαφος, καθοδηγώντας τον Francis στο πώς να προχωρήσει με ασφάλεια.

Μόνο με φτυάρια και γκασμάδες έσκαβε σταδιακά για 30 χρόνια. Όταν ολοκλήρωσε το υπόγειο καταφύγιο, πρόσθεσε μία γέφυρα, έναν τεχνητό καταρράκτη και διάφορα εκκεντρικά αντικείμενα που συνέλλεξε από όλον τον κόσμο, όπως έναν σκελετό από κινηματογραφικό σετ του Χόλιγουντ.

Ενώ ξεκίνησε ως μια απλή ασχολία για τον Francis, εξελίχθηκε σε πόλο έλξης για επισκέπτες και επαγγελματίες κηπουρούς, ενώ η φήμη του εκτοξεύτηκε όταν προβλήθηκε στη δημοφιλή τηλεοπτική εκπομπή «George Clarke's Amazing Spaces». Η υπόγεια κατασκευή είναι σήμερα ενταγμένη στο επίσημο δίκτυο επισκέψιμων κήπων National Garden Scheme.

«Ο κήπος της Barbara»

Μετά τον θάνατο της γυναίκας του, πριν από τέσσερα χρόνια, ο χώρος μετατράπηκε σε έναν ζωντανό φόρο τιμής στη μνήμη της. Στην είσοδο έχει τοποθετηθεί πλακέτα με την επιγραφή «Ο κήπος της Barbara».

Παράλληλα, ο Francis εντόπισε και τοποθέτησε στον χώρο τη θεμέλιο λίθο του παλιού νοσοκομείου του Σάουθπορτ, την οποία είχε τοποθετήσει το 1922 ο Κόμης του Ντέρμπι.

Ακριβώς έναν αιώνα μετά, ο συνταξιούχος αποκάλυψε την ίδια πέτρα στην αυλή του αφιερώνοντάς τη στην γυναίκα του, που έκανε το ακατόρθωτο... δυνατό!

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