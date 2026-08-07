Ζωολόγος προειδοποιεί για τα κουνούπια: «Αναπτύσσουν αντοχή στα εντομοκτόνα»

Επιστήμονες στο πανεπιστήμιο του Δελχί μελέτησαν την αντίδραση των κουνουπιών στα εντομοκτόνα και τα αποτελέσματα ήταν διαφορετικά από το συνηθισμένο.

Με την επιστημονική κοινότητα να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των κουνουπιών τα τελευταία χρόνια, τα πιο πρόσφατα ευρύματα δημιουργούν μια ιδιαίτερη ανησυχία.

Μια ομάδα ειδικών από την Ινδία διαπίστωσε ότι το είδος Aedes Aegypti, το οποίο είναι υπεύθυνο για την μετάδοση του δάγκειου πυρετού, του ιού Ζίκα και του κίτρινου πυρετού, φαίνεται να μαθαίνει να επιβιώνει από τα συνηθισμένα εντομοκτόνα.

Η έρευνα των επιστημόνων

Ο ζωολόγος Ροχίτ Λακγουάνι και η δρ Σαρίτα Κουμάρ δημοσίευσαν έρευνα στο περιοδικό Frontiers in Tropical Diseases που επιβεβαιώνει το εύρημα αυτό. Οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Δελχί μελέτησαν την αντίδραση των εντόμων στην άλφα-κυπερμεθρίνη, ένα εντομοκτόνο που χρησιμοποιείται ευρέως παγκοσμίως για την καταπολέμηση παρασίτων.

Τα αποτελέσματα φαίνεται να έχουν μειωθεί από το συνηθισμένο 99% στο 97,91% στην θνησιμότητα των κουνουπιών όταν εφαρμόστηκε η συνιστώμενη δόση. Μπορεί αυτή η διαφορά στο ποσοστό να φαίνεται μικρή, όμως οι επιστήμονες πιστεύουν πως πρόκειται για μια πρώιμη ένδειξη ανάπτυξης ανθεκτικότητας στα κοινά εντομοκτόνα.

Ταυτόχρονα οι επιστήμονες τονίζουν πως η κλιματική αλλαγή και η συνακόλουθη αύξηση της θερμοκρασίας ευνοούν την ταχύτερη ανάπτυξη των κουνουπιών και συγγενών εντόμων.

Γιατί τα κουνούπια αποκτούν ανοσία

Συλλέγοντας δείγματα και μελετώντας τις εσωτερικές αλλαγές στον οργανισμό των κουνουπιών οι επιστήμονες κατάφεραν να κατανοήσουν πως επιβιώνουν. Διαπιστώθηκε ότι, μόλις έρθουν σε επαφή με το συγκεκριμένο εντομοκτόνο, ο οργανισμός τους παράγει μέσα σε λίγες ώρες αμυντικές πρωτεΐνες. Ιδιαίτερη σημασία έχει ένα ένζυμο, η βήτα-εστεράση, η δραστηριότητα της οποίας αυξάνεται κατά 21 φορές και συμβάλλει στη διάσπαση της χημικής ουσίας πριν αυτή καταστεί θανατηφόρα για το έντομο. Οι επιστήμονες εντόπισαν επίσης μια δεύτερη πρωτεΐνη, γνωστή ως CYP450, η οποία συμμετέχει στην ίδια διαδικασία αποτοξίνωσης.

Η ερευνήτρια Σαρίτα Κουμάρ από το Δελχί τονίζει ότι αυτή η ανθεκτικότητα βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο και δεν έχει εξαπλωθεί ευρέως, ενώ ενδέχεται να μπορεί και να αναστραφεί αν διακοπεί προσωρινά η χρήση του συγκεκριμένου εντομοκτόνου.

Αυτό δίνει στους επιστήμονες ένα μικρό χρονικό διάστημα να μελετήσουν το πρόβλημα και να βρουν μια λύση πριν το προϊόν καταστεί εντελώς αναποτελεσματικό.

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