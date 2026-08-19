Διάβασμα στο Δημοτικό: 4 συνήθειες μελέτης που πρέπει να χτίσει το παιδί από την Α' Τάξη

Η μετάβαση στο Δημοτικό είναι μια τεράστια στιγμή. Για το παιδί, είναι η είσοδος στον «κόσμο των μεγάλων».

Για σένα, είναι η στιγμή που συνειδητοποιείς ότι η καθημερινότητα αποκτά ένα νέο, σταθερό κεφάλαιο: το διάβασμα για το σχολείο.

Πριν όμως αρχίσεις να αγχώνεσαι για τις πρώτες ορθογραφίες και τις ασκήσεις των μαθηματικών, πάρε μια μεγάλη ανάσα. Η Α' Δημοτικού δεν είναι η φάση που το παιδί πρέπει να λύνει εξισώσεις, αλλά η χρυσή ευκαιρία να χτίσει τις κατάλληλες συνήθειες μελέτης που θα το συνοδεύουν σε όλη τη μαθητική του ζωή.

Αν βάλεις τις βάσεις από τώρα, τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ πιο εύκολα - και για τους δυο σας. Πάμε να δούμε τις 4 συνήθειες που αξίζει να δουλέψετε μαζί.

1. Σταθερός χώρος και χρόνος μελέτης

Τα παιδιά λατρεύουν τη ρουτίνα - ακόμα κι αν προσπαθούν να σε πείσουν για το αντίθετο - που σημαίνει ότι το να ξέρουν ακριβώς πότε και πού διαβάζουν, θα τα βοηθήσει να μειώσουν την… εσωτερική αντίσταση.

Ο χώρος : Δημιούργησε ένα ήσυχο σημείο στο σπίτι. Δεν χρειάζεται να είναι ένα τεράστιο γραφείο, αλλά πρέπει να είναι καθαρό, με καλό φωτισμό και μακριά από τηλεοράσεις, τάμπλετ και παιχνίδια, προτείνει η Jennifer Katzenstein στο hopkinsmedicine.org.

: Δημιούργησε ένα ήσυχο σημείο στο σπίτι. Δεν χρειάζεται να είναι ένα τεράστιο γραφείο, αλλά πρέπει να είναι καθαρό, με καλό φωτισμό και μακριά από τηλεοράσεις, τάμπλετ και παιχνίδια, προτείνει η Jennifer Katzenstein στο hopkinsmedicine.org. Ο χρόνος: Συμφωνήστε σε μια συγκεκριμένη ώρα. Για άλλα παιδιά δουλεύει το «αμέσως μετά το φαγητό», ενώ άλλα χρειάζονται μια ώρα αποσυμπίεσης και παιχνιδιού. Ό,τι κι αν διαλέξετε, κρατήστε το σταθερό.

2. Οργάνωση του γραφείου και της τσάντας

Πίστεψέ με, η οργάνωση του χώρου είναι σχεδόν εξίσου σημαντική με το ίδιο το διάβασμα, μιας και το παιδί σε αυτή την ηλικία δυσκολεύεται να κάτσει ήρεμο σε μια καρέκλα για ώρες - και είναι απολύτως φυσιολογικό! Εδώ εμείς στα γραφεία μας δεν μπορούμε!

Και, δυστυχώς, η συγκέντρωση χάνεται πολύ εύκολα, ακόμα και τη στιγμή που το παιδί θα σηκωθεί για να ψάξει τη γόμα που «κάπου παράπεσε».

Πριν ξεκινήσετε τη μελέτη, λοιπόν, μάθε του να βγάζει πάνω στο γραφείο μόνο τα βιβλία και τα τετράδια του μαθήματος που έχει μπροστά του. Όταν τελειώσει, περάστε στη δεύτερη χρυσή συνήθεια: τη σχολική τσάντα.

Ετοιμάστε την τσάντα της επόμενης μέρας αμέσως μόλις τελειώσει το διάβασμα. Έτσι, το βράδυ κυλάει ήρεμα και το πρωινό ξύπνημα δεν μετατρέπεται σε πανικό.

3. Μικρά, τακτικά διαλείμματα

Η προσοχή ενός παιδιού 6 ετών είναι εκ φύσεως περιορισμένη - 12 με 18 λεπτά, λέει το Brain Balance. Το να περιμένεις από ένα πρωτάκι να καθίσει ακινητοποιημένο σε μια καρέκλα για 45 λεπτά είναι απλά ουτοπικό και το μόνο που θα καταφέρεις αν το πιέσεις είναι να εκνευριστείτε όλοι.

Δοκίμασε καλύτερα τη λογική των μικρών κύκλων μελέτης:

15-20 λεπτά εστιασμένης δουλειάς.

5 λεπτά διάλειμμα.

Στο διάλειμμα, ενθάρρυνέ το να σηκωθεί, να πιει λίγο νερό, να τεντωθεί ή να σου πει κάτι αστείο. Όχι οθόνες! Ο στόχος είναι να ξεκουραστεί το μυαλό, όχι να το υπερδιεγείρεις από κάποιο βίντεο.

4. Σταδιακή ενίσχυση της αυτονομίας

Ίσως η πιο σημαντική συνήθεια από όλες κι αυτή που θα το βοηθήσει σε τεράστιο βαθμό σε βάθος χρόνου είναι η ενίσχυση της αυτονομίας του - σε όλα, αλλά και στο διάβασμα στην προκειμένη. Στην Α' Δημοτικού είναι φυσικό να είσαι εκεί, αλλά ο ρόλος σου πρέπει να είναι καθοδηγητικός και όχι εκτελεστικός - σιγά-σιγά δηλαδή πρέπει να στέκεστε δίπλα στο παιδί και όχι… από πάνω του (κυριολεκτικά και μεταφορικά).

Μάθετε στο παιδί να διαβάζει μόνο του την εκφώνηση και να προσπαθεί να καταλάβει τι ζητάει η άσκηση. Αν δυσκολευτεί, κάντε του ερωτήσεις για να το βοηθήσετε να βρει μόνος του την απάντηση, αντί να του τη δώσετε στο πιάτο.

Καθώς μεγαλώνει, αυτή η αυτονομία θα είναι το μεγαλύτερο όπλο του. Αν αργότερα χρειαστείτε επιπλέον εκπαιδευτική υποστήριξη, όπως συμβαίνει συχνά στις μεγαλύτερες τάξεις, εμπιστευτείτε και έναν/μία επαγγελματία, είτε για ιδιαίτερα στο σπίτι είτε για φροντιστήρια στην Ηλιούπολη ή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Θα διαπιστώσετε, μάλιστα, ότι ένα παιδί που έχει μάθει να διαβάζει αυτόνομα αξιοποιεί τη βοήθεια στο 100% και βελτιώνεται ακόμα περισσότερο.

Το διάβασμα στην Α' Δημοτικού είναι μαραθώνιος! Θα υπάρξουν μέρες με κλάματα, κουρασμένα απογεύματα και γκρίνια κι αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Δείξε υπομονή, επιβράβευσε την προσπάθεια και όχι μόνο το αποτέλεσμα, και θυμήσου: ο στόχος αυτής της χρονιάς δεν είναι ο τέλειος βαθμός, αλλά να μάθει πώς να μαθαίνει!