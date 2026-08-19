Πόσο ελληνικό το θες; Στη Χαλκιδική ο Δήμος ξήλωσε «καβατζωμένες» ξαπλώστρες και μετά τις ξαναέβαλαν

Ο Δήμος Πολυγύρου στη Χαλκιδική έστησε επιχείρηση απομάκρυνσης 100 μόνιμων ομπρελών, χωρίς να έχει υπολογίσει ότι λίγες ώρες αργότερα θα βρίσκονταν πάλι στο ίδιο σημείο.

Στην απομάκρυνση 100 μόνιμων ομπρελών προχώρησε ο Δήμος Πολυγύρου στη Χαλκιδική χωρίς να έχει υπολογίσει ότι λίγες ώρες αργότερα θα βρίσκονταν πάλι στο ίδιο σημείο.

Η επιχείρηση για την απελευθέρωση του κοινόχρηστου χώρου από πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες, που καταλάμβαναν τμήματα της ακτής και περιόριζαν την ελεύθερη πρόσβαση των λουόμενων, στήθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης (18/8) από τον Δήμο Πολυγύρου στη Χαλκιδική.

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