Σχολικές εκδρομές: Οι επτά αλλαγές που έρχονται με το πρώτο κουδούνι από τον Σεπτέμβρη

Αλλαγές σε εκδρομές, ασφάλεια, κινητά, Ειδικά Σχολεία και Erasmus.

Ένα νέο, ενιαίο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές και τις εκπαιδευτικές μετακινήσεις στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θεσπίζει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με δύο νέες Υπουργικές Αποφάσεις της υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη.

Οι αλλαγές φέρνουν περισσότερες δυνατότητες για τους μαθητές, αλλά ταυτόχρονα αυστηρότερους και σαφέστερους κανόνες για την ασφάλεια ολόκληρης της σχολικής κοινότητας.

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