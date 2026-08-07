Φωτιά στη Βοιωτία: Προφυλακιστέοι ο δήμαρχος Στυλίδας, εργολάβος και ιδιοκτήτης εταιρείας

Με ομόφωνη απόφαση της Ανακρίτριας και της Εισαγγελίας Θηβών, προφυλακίστηκαν ο δήμαρχος Στυλίδας και δύο ακόμη κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά στη Βοιωτία

Στη φυλακή οδηγούνται μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία ο δήμαρχος Στυλίδας, Γιάννης Αποστόλου, ένας εργολάβος και ο ιδιοκτήτης εταιρείας αιολικού πάρκου, κατηγορούμενοι σε βαθμό κακουργήματος για την καταστροφική πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και έφτασε στη Δυτική Αττική.

Σπινθηρισμοί από κακοτεχνία στο εναέριο δίκτυο

Σύμφωνα με το Lamianow.gr, η απόφαση Ανακρίτριας και Εισαγγελέα Θηβών ήταν ομόφωνη, ύστερα από απολογίες που ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (7/8).

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η κατασκευαστική εταιρεία του δημάρχου είχε αναλάβει το εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τις ανεμογεννήτριες, ενώ το έργο παρουσίαζε σοβαρές αστοχίες, με αποτέλεσμα η φωτιά να προκληθεί από σπινθηρισμούς μεταξύ δύο αγωγών.

Στην ίδια γραμμή, μόλις 100 μέτρα μακριά, είχε ξεσπάσει ξανά φωτιά στις 27 Ιουνίου, χωρίς τότε να πάρει διαστάσεις λόγω άπνοιας.

Στη δικογραφία και η τραγωδία με τα ελικόπτερα

Οι τρεις κατηγορούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με κακουργηματικές διώξεις. Παράλληλα, στη δικογραφία πρόκειται να περιληφθεί και το θανατηφόρο δυστύχημα με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

Οι Αρχές εξετάζουν αν λήφθηκαν μέτρα μετά το πρώτο περιστατικό του Ιουνίου και αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας.

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