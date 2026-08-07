Τον βρήκαμε! Ταξιδιώτης πάει διακοπές στην Πάρο για... έναν μήνα - «Έχω εγώ τον τρόπο»

Το θέμα είναι να έχεις πρόγραμμα! Ο ταξιδιώτης που προκάλεσε εντύπωση όταν αποκάλυψε ότι θα κάνει έναν μήνα διακοπές στην Πάρο.

Μπροστά στα πενθήμερα, τριήμερα ή και μηδενικά ταξίδια που μπορούν να αντέξουν οι τσέπες των περισσότερων ταξιδιωτών, αλλά και τις λιγοστές ημέρες αδειών κάποιων, η φράση «Θα πάω για κανά μήνα διακοπές στην Πάρο» ακούγεται μάλλον προκλητική.

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