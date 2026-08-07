Τουρίστας επιχείρησε να χρηματίσει υπάλληλο επιχείρησης για να του επιτρέψει να ασελγήσει σε ανήλικη

Σοκαριστικό συμβάν καταγράφηκε από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης σε επιχείρηση στην Κρήτη, με τουρίστα να ζητά να πληρώσει για να ασελγήσει σε ανήλικη.

Ένα σοκαριστικό περιστατικό έλαβε χώρα στην Κρήτη όταν ένας τουρίστας πήγε σε μια τοπική επιχείρηση και με περίσσιο θράσος ζήτησε το αδιανόητο: Να πληρώσει για να ασελγήσει σε ένα κοριτσάκι που καθόταν έξω από το μαγαζί, σε ένα τραπεζάκι και διάβαζε το βιβλίο του.

Όπως είπε η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης στο Newsbomb.gr ο τουρίστας δεν μιλούσε καλά αγγλικά και ήταν γαλλόφωνος. Η κοπέλα που δούλευε στο μαγαζί είναι Γαλλίδα κι όταν άκουσε αυτά που της έλεγε ο τουρίστας, ηλικίας περίπου 65 ετών, έμεινε εμβρόντητη.

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