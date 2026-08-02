Φωτιά στη Δυτική Αττική: Σύγκρουση δύο ελικοπτέρων κατά την αεροπυρόσβεση στην Ψάθα
Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Κυριακής (2/8) στη Δυτική Αττική, όταν ελικόπτερο που συμμετείχε στις επιχειρήσεις κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς συνετρίβη στην περιοχή της Ψάθας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ελικόπτερο επιχειρούσε στην αεροπυρόσβεση όταν σημειώθηκε το ατύχημα.
Έρευνα μετά την απώλεια επικοινωνίας
Συναγερμός σήμανε όταν το ελικόπτερο σταμάτησε να ανταποκρίνεται στις κλήσεις του κέντρου επιχειρήσεων. Αμέσως ξεκίνησε επιχείρηση εντοπισμού στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας, προκειμένου να διαπιστωθεί τι είχε συμβεί. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η συντριβή του ελικοπτέρου διερευνώνται, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες από τις αρμόδιες Αρχές.
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