Οι αργεντίνικοι παπαγάλοι είναι ο φόβος και τρόμος της Ισπανίας: Η αθώα μόδα των '70s που μετατράπηκε σε καταστροφή

Η εισαγωγή των αργεντίνικων παπαγάλων ως κατοικίδιων τη δεκαετία του '70 εξελίχθηκε σε σοβαρό οικολογικό και αστικό πρόβλημα για τις πόλεις της Ισπανίας.

Στη δεκαετία του 1970, η Ισπανία άνοιξε τις πόρτες της σε νέες καταναλωτικές τάσεις, μεταξύ των οποίων ξεχώρισε η μόδα των εξωτικών πτηνών στα σπίτια. Χιλιάδες αργεντίνικοι παπαγάλοι εισήχθησαν στη χώρα ως τα ιδανικά, φιλικά κατοικίδια. Πέντε δεκαετίες μετά, το συμπαθητικό αυτό πτηνό έχει μετατραπεί σε πραγματικό πονοκέφαλο για πολεοδόμους, αγρότες και βιολόγους.

Η μετάβαση από τα κλουβιά στα πάρκα της χώρας συνέβη εξαιτίας της εγκατάλειψής τους από ιδιοκτήτες που δεν άντεχαν τον θόρυβο, αλλά και της προσαρμοστικότητάς τους.

Αντίθετα με άλλους παπαγάλους, το συγκεκριμένο είδος κατασκευάζει τεράστιες συλλογικές φωλιές από κλαδιά σε δέντρα και πυλώνες ρεύματος. Οι κατασκευές αυτές συχνά ξεπερνούν τα 100 κιλά, με αποτέλεσμα να καταρέουν προκαλώντας κινδύνους για τους περαστικούς και βλάβες στα ηλεκτρικά δίκτυα.

Ο... τρόμος της υπαίθρου

Πέρα από τα προβλήματα στις πόλεις, οι παπαγάλοι προκαλούν ανυπολόγιστες ζημιές στον αγροτικό τομέα. Σμήνη πτηνών επιτίθενται σε καλλιέργειες φρούτων και καλαμποκιού, καταστρέφοντας ολόκληρες σοδειές μέσα σε λίγες ώρες.

Παράλληλα, η επιθετική και χωροκατακτητική συμπεριφορά τους εκτοπίζει τα ντόπια είδη πουλιών. Το είδος έχει ενταχθεί πλέον στον επίσημο κατάλογο των Ξενικών Εξωτικών Ειδών της Ισπανίας, θέτοντας τις αρχές ενώπιον δύσκολων αποφάσεων.

Το μεγάλο δίλλημα

Η απομάκρυνση δεκάδων χιλιάδων πτηνών αποδεικνύεται σύνθετη και δαπανηρή υπόθεση. Οι δήμοι ταλαντεύονται ανάμεσα στην απομάκρυνση των φωλιών, τη στείρωση και την ευθανασία. Ωστόσο, τα δραστικά μέτρα συναντούν συχνά την έντονη αντίδραση των περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Μαδρίτης. Ο Δήμος, εκεί, κατάφερε να μειώσει τον πληθυσμό των παπαγάλων από 13.000 σε 10.000 μέσα σε δύο χρόνια (2021-2023), ενώ το θέμα της διαχείρισής τους παραμένει αντικείμενο δημόσιου διαλόγου.

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