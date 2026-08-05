«Προσέξτε, σας γράφω»: Ξαναχτύπησε ο Άδωνις με τα Meta γυαλιά του

Ο Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίστηκε με τα νέα Meta γυαλιά του κατά την επίσκεψή του στο Νοσοκομείο Λαμίας, με το σχετικό βίντεο να προκαλεί αντιδράσεις στα social media.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, βρέθηκε στη Λαμία για την παραλαβή νέων ασθενοφόρων από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, εμφανιζόμενος για ακόμη μία φορά με τα έξυπνα γυαλιά της Meta που έχουν συζητηθεί έντονα τις τελευταίες ημέρες. Κατά την άφιξή του επέλεξε να σχολιάσει με χιούμορ τη χρήση τους, απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους και στους παρευρισκόμενους.

H ανάρτησή του και οι αντιδράσεις των χρηστών των social media

«Γεια σας, παιδιά, προσέξτε, σας γράφω», είπε χαμογελώντας ο υπουργός, δείχνοντας τα γυαλιά που φορούσε. Η ατάκα προκάλεσε γέλια στους παρευρισκόμενους, ενώ το σχετικό βίντεο κυκλοφόρησε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας πλήθος σχολίων. Λίγο αργότερα, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανάρτησε το στιγμιότυπο και στον προσωπικό του λογαριασμό στο X, γράφοντας: «Κατά την άφιξή μου στη Λαμία πριν λίγο. Μεγάλη πλάκα με τα γυαλιά».

Κατά την άφιξη μου στην Λαμία πριν λίγο. Μεγάλη πλάκα με τα γυαλιά https://t.co/HmkEEWnfHC August 5, 2026

Το βίντεο προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς δημοσιεύθηκε λίγες ημέρες μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της χώρας. Πολλοί χρήστες σχολίασαν ότι η συγκεκριμένη εικόνα ήταν άστοχη σε σχέση με το κλίμα που επικρατεί, ενώ άλλοι περιορίστηκαν να σχολιάσουν τη χρήση των νέων γυαλιών τεχνητής νοημοσύνης.

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