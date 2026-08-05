Το συγκινητικό αντίο του Γιάνη Βαρουφάκη στον Ανδρέα Μπρακούλια - «Συντριβή»

Το συγκινητικό αντίο του Γιάνη Βαρουφάκη για τον Ανδρέα Μπρακούλια, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Η ανάρτηση του επικεφαλής του ΜέΡΑ25.

Με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτησε ο Γιάνης Βαρουφάκης τον Ανδρέα Μπρακούλια, στέλεχος του ΜέΡΑ25, ο οποίος έφυγε από τη ζωή.

Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 έκανε λόγο για μια μεγάλη προσωπική και πολιτική απώλεια, σημειώνοντας πως η «συντριβή» είναι η μόνη λέξη που μπορεί να περιγράψει τα συναισθήματά του.

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