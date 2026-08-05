Ζει σε πλωτό σπίτι 23 μέτρων εδώ και χρόνια: «Ζαλίζομαι περισσότερο στη στεριά, παρά στη θάλασσα»

58χρονος Βέλγος ζει μόνιμα σε σκάφος 23 μέτρων, έχοντας εγκαταλείψει την προσπάθεια να μείνει σε συμβατικό σπίτι μετά από μόλις τρεις μήνες.

Για πολλούς, η διαμονή σε ένα σκάφος αποτελεί συνώνυμο των καλοκαιρινών διακοπών και έχει αυστηρά προσωρινό χαρακτήρα. Αλλά, ο 58χρονος Donald Vandenbroecke από το Βέλγιο, ζει εδώ και πολύ καιρό στο Yoda, σκάφος 23 μέτρων που είναι δεμένο σε τεχνητή μαρίνα και είναι απόλυτα ξεκάθαρος πως δεν θα το άλλαζε με τίποτα με ένα απλό σπίτι.

«Ζαλίζομαι περισσότερο στη στεριά, παρά στη θάλασσα», δήλωσε χαρακτηριστικά σε τοπικό μέσο, εξηγώντας τον λόγο που προτιμάει να ταρακουνιέται στα κύματα, παρά να είναι σταθερός στην ξηρά.

Η οικογενειακή παράδοση που τον έκανε να... μισήσει τη στεριά

Ο Donald γεννήθηκε σε ναυτική οικογένεια, καθώς τόσο οι γονείς του όσο και οι παππούδες του εργάστηκαν στις ποτάμιες μεταφορές. Ακολουθώντας κι ο ίδιος την αναμενόμενη πορεία, αποφάσισε να συνεχίσει την παράδοση.

Έφτασε, μάλιστα, να ταξιδεύει με πλοία μήκους 80 μέτρων, μεταφέροντας χαλίκι, άμμο, σιδηροτροχιές και κάθε είδους εμπορεύματα μέσα από τα αμέτρητα κανάλια που διασχίζουν την Ευρώπη.

Με το πέρασμα του χρόνου, αποφάσισε να εγκαταλείψει τη δουλειά του για να εγκατασταθεί σε κανονικό σπίτι και να ζήσει μια πιο ήρεμη ζωή. Όμως, αυτή η εμπειρία κράτησε ελάχιστα. Όπως εξηγεί, άντεξε μόλις τρεις μήνες να ζει σε εκείνο το μέρος, καθώς ένιωθε ότι η στεριά απλώς δεν του ταίριαζε. Τότε ήταν που αγόρασε το Yoda.

Οι ανέσεις και τα μειονεκτήματα του πλωτού σπιτιού

Αν και πρόκειται για πλεούμενο, το εσωτερικό του μοιάζει εκπληκτικά με μια συνηθισμένη κατοικία. Διαθέτει τρία υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα και μπάνιο, ενώ παρέχει κεντρική θέρμανση, ξυλόσομπα και ηλιακούς συλλέκτες που παράγουν άφθονη ηλεκτρική ενέργεια κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Φυσικά, η ζωή πάνω στο νερό κρύβει και μειονεκτήματα, καθώς ο ιδιοκτήτης του πρέπει να οργανώνεται εξαιρετικά καλά για τη συντήρηση του χώρου. Οι καθημερινές δουλειές δεν περιορίζονται στην καθαριότητα, αλλά περιλαμβάνουν και το τακτικό γέμισμα μιας δεξαμενής 1.000 λίτρων για να υπάρχει πάντα διαθέσιμο πόσιμο νερό.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο πολύπειρος ναυτικός κόβει ξύλα, μαγειρεύει, κάνει διάφορες επισκευές και φροντίζει το πλοίο σαν να ήταν παιδί του. Το μεγάλο πλεονέκτημα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι πως αν μια μέρα αποφασίσει να φύγει, το μόνο που έχει να κάνει είναι να βάλει μπροστά τη μηχανή και να αναχωρήσει.

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