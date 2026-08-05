Ρωσίδες παντρεύονται στρατιωτικούς με στόχο 64.000€: Οι «Μαύρες Χήρες» και οι κρατικές αποζημιώσεις

Ένα νέο κύκλωμα απάτης έχει ταράξει τα νερά στην Ρωσία, με γυναίκες να παντρεύονται στρατιώτες με σκοπό την κρατική αποζημίωση η οποία ξεκινάει από 5 εκατομμύρια ρούβλια σε περίπτωση θανάτου.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η συνεχιζόμενη εισβολή της Ρωσίας σε εδάφη της Ουκρανίας, δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις μόνο για την πρώτη, αλλά και για την ίδια την Ρωσία, με την εμφάνιση όλο και περισσότερων φαινομένων οικονομικής εκμετάλλευσης.

Ένα φαινόμενο που φαίνεται να ακμάζει τα τελευταία χρόνια είναι αυτό με τις λεγόμενες «Μαύρες Χήρες», γυναίκες που συνάπτουν εικονικούς γάμους με Ρώσους στρατιώτες λίγο πριν την αναχώρησή τους για τον πόλεμο, με απότερο σκοπό την κρατική αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου.

Οι Μαύρες Χήρες και τα εκατομμύρια ρούβλια

Η Ρωσική κυβέρνηση θέσπισε από την αρχή του πολέμου χορήγηση εφάπαξ αποζημίωσης στον πλησιέστερο συγγενή ενός στρατιώτη που σκοτώνεται στην μάχη, η οποία ξεκινάει από 5 εκατομμύρια ρούβλια (περίπου 64.000€). Αυτή η οικονομική ενίσχυση θεσπίστηκε ώστε να προσφέρει μια οικονομική ασφάλεια στις οικογένειες των χαμένων στρατιωτών.

Το μέτρο όμως έχει μετατραπεί σε ένα πεδίο δράσης, με επιτήδειους να εκμεταλλεύονται μοναχικούς άντρες. Συγκεκριμένα, κάποιες γυναίκες παντρεύονται αυτούς τους άντρες λίγο πριν φύγουν για το μέτωπο και έτσι σε περίπτωση θανάτου αποκτούν αυτομάτως δικαίωμα στην αποζημίωση, σε βάρος των υπόλοιπων συγγενών.

Τέτοιοι γάμοι γίνονται λίγο πριν οι στρατιώτες αναχωρήσουν για την Ουκρανία ή ακόμα και μέσα σε στρατιωτικά νοσοκομεία, με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα να είναι αυτό μιας νοσηλεύτριας που φαίνεται να είχε παντρευτεί πέντε στρατιώτες πριν αυτοί υποκύψουν στα τραύματά τους.

Οι αντιδράσεις της κοινωνίας και η κρατική πολιτική

Πολλοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι ζητούν αυστηρότερη προστασία των οικογενειών των στρατιωτών μετά την δημόσια κατακραυγή λόγω αυτού του φαινομένου. Ο βουλευτής Λεονίντ Σλούτσκι χαρακτήρισε το φαινόμενο ως εγκληματικές πρακτικές που λαμβάνουν σοβαρές διαστάσεις και πρέπει οι οικογένειες όσων πολεμούν να προστατευτούν.

Σύμφωνα με έρευνα που αποκαλύφθηκε πέρυσι, υπαξιωματικοί και ένας στρατιωτικός λογιστής φέρονται να εντόπιζαν και να στρατολογούσαν ευάλωτους άνδρες, όπως ορφανούς ή άτομα χωρίς στενό οικογενειακό περιβάλλον. Στη συνέχεια, οργάνωναν εικονικούς γάμους και τους ανέθεταν υπηρεσία σε ιδιαίτερα επικίνδυνες αποστολές στην πρώτη γραμμή του μετώπου, όπου ο κίνδυνος να χάσουν τη ζωή τους ήταν εξαιρετικά υψηλός.

Aν και το Κρεμλίνο ενθάρρυνε τους νεοσύλλεκτους να παντρεύονται πριν φύγουν για το μέτωπο, σε μια προσπάθεια προώθησης των «παραδοσιακών οικογενειακών αξιών», τώρα καλείται να βρει μια λύση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Τα Ρωσικά δικαστήρια έχουν καθημερινά να κάνουν με υποθέσεις ανάμεσα στις οικογένειες στρατιωτών και συζύγους που παντρεύτηκαν λίγο πριν την αναχώρησή τους, με τα δικαστήρια να ακυρώνουν σε ορισμένες περιπτώσεις τα δικαιώματα των χηρών.

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