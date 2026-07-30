Χαμός στο «X» με τα γυαλιά του Άδωνι Γεωργιάδη που φέρεται να έχουν ενσωματωμένη κάμερα και μικρόφωνο: Ποια είναι και πόσο κοστίζουν
- Κατέγραφε ο υπουργός τους πολίτες; «Για ποιο λόγο περιφέρεται έτσι;», σχολιάζουν χρήστες
- Τα χαρακτηριστικά του RAY-BAN META WAYFARER
Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει στο Χ η εμφάνιση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη με τα έξυπνα γυαλιά Ray-Ban Meta κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Λήμνο.
Αρκετοί ήταν οι χρήστες που αναρωτήθηκαν αν η ενσωματωμένη κάμερα βρισκόταν σε λειτουργία και έθεσαν ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και νομιμότητας της καταγραφής σε δημόσιους χώρους.
Κατέγραφε ο υπουργός τους πολίτες; «Για ποιο λόγο περιφέρεται έτσι;», σχολιάζουν χρήστες
Όπως ήταν αναμενόμενο οι χρήστες στο X εντόπισαν αυτή τη λεπτομέρεια και πραγματικά ξεσάλωσαν, κατηγορώντας τον υπουργό για παρακολούθηση και παραβίαση των προσωπικών δεδομένων.
Υπουργός φέρεται να φορούσε κατά τη συνάντησή του με πολίτες τα RAY-BAN META WAYFARER δηλαδή AI γυαλιά με ενσωματωμένη κάμερα & μικρόφωνο που καταγράφουν όσα βλέπεις & ακούς & σου παρέχουν πληροφορίες στα ενσωματωμένα ηχεία. Επιβεβαιώνεται ή απορρίπτεται;https://t.co/d4ZCGu9Cwt pic.twitter.com/I9j73ddqjv— Chaca-Khan 🦋 (@chacakhan) July 29, 2026
Υπουργός κατά τη διάρκεια συνάντησης με πολίτες φορούσε λ Ray-Ban Meta Wayfarer, δηλαδή γυαλιά με ενσωματωμένη κάμερα και μικρόφωνο που καταγράφουν εικόνα και ήχο. Χωρίς να ενημερώσει κανέναν ότι τους κατέγραφε. pic.twitter.com/TdtCoTYUAX— Βαθύ Πηγάδι (@Vathipigadi) July 30, 2026
Εσένα Υπουργέ, μπορεί να μη σε ενοχλουσε το predator, ή να τη βρίσκεις εκβιαζόμενος, όμως οι πολίτες δε γουστάρουν να τους βιντεοσκοπείς με τα καινούργια σου Rayban Meta Glasses, με τα ενσωματωμένα κάμερα και μικρόφωνο.— Τσόγλανος (@Left_Spear) July 30, 2026
Γιαυτό, όταν μιλάς με κόσμο καλύτερα να τα βγάζεις.#αδωνις pic.twitter.com/Grq2QR2MA3
Φοράει smart glasses? Αν ναι, μπορεί να τραβάει κ βίντεο https://t.co/Vfo7cBqYrw https://t.co/qptBya6OyK— ChristPatsi (@christpatsi) July 29, 2026
Τα χαρακτηριστικά του RAY-BAN META WAYFARER
Πάμε, όμως, να δούμε τι ανέσεις προσφέρουν αυτά τα «έξυπνα» γυαλιά.
Τα Ray-Ban Meta Wayfarer Gen 2 ενσωματώνουν δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης (AI), διευρύνοντας τον ρόλο των wearable συσκευών στην καθημερινότητα. Μέσω της πλατφόρμας Meta AI, ο χρήστης μπορεί να δίνει φωνητικές εντολές, να ζητά πληροφορίες για αντικείμενα ή σημεία ενδιαφέροντος που βρίσκονται μπροστά του, να πραγματοποιεί μεταφράσεις σε πραγματικό χρόνο, καθώς και να διαχειρίζεται κλήσεις και μηνύματα χωρίς να χρησιμοποιεί το κινητό του τηλέφωνο.
Εκτός από τις λειτουργίες AI, τα γυαλιά διαθέτουν κάμερα 12 megapixel για λήψη φωτογραφιών και βίντεο, ενσωματωμένα ηχεία και μικρόφωνα για επικοινωνία και αναπαραγωγή ήχου, καθώς και δυνατότητα σύνδεσης με smartphone μέσω της εφαρμογής Meta AI.
Η αυτονομία της μπαταρίας φτάνει έως και τις οκτώ ώρες, ενώ ο σχεδιασμός τους παραμένει πιστός στην κλασική αισθητική των Wayfarer, με στόχο να συνδυάζει την τεχνολογία με μια διακριτική εμφάνιση.
Στην Ελλάδα, κοστίζουν κάτι παραπάνω από 450 ευρώ.
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