Στο φως βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο στο Πόρτο Ράφτη: Τι λέει ο οδηγός – «Δεν τον είδα καθόλου», λέει ο οδηγός

Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη σφοδρή σύγκρουση στο Πόρτο Ράφτη, όπου έχασε τη ζωή του ένας 70χρονος. Τι δήλωσε ο τραυματισμένος οδηγός.

Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (4/8) στη λεωφόρο Πόρτο Ράφτη έφερε στη δημοσιότητα το STAR. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή του ένας 70χρονος άνδρας, ενώ ακόμη ένα άτομο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο ΚΑΤ για νοσηλεία.

«Δεν τον είδα καθόλου»

Ο τραυματισμένος οδηγός, μιλώντας στο STAR από το νοσοκομείο, περιέγραψε τις στιγμές μετά το τροχαίο. «Έχω σπάσει το πόδι μου, δεν μπορώ να σηκωθώ και το κεφάλι μου λίγο πίσω. Πονάει όλο το σώμα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν αντιλήφθηκε το όχημα με το οποίο συγκρούστηκε. «Όπως είναι ο δρόμος από κάτω και βγήκα δεξιά, ευθεία, εκεί που ήρθε, δεν το είδα καθόλου. Λυπάμαι πάρα πολύ», δήλωσε.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, αξιοποιώντας τόσο το βίντεο όσο και τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από το σημείο. Το οπτικό υλικό αναμένεται να συμβάλει στη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στη θανατηφόρα σύγκρουση.

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