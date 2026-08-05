Σοκ με διάσημο Αμερικανό blogger στο TikTok: Αυτομαχαιρωνόταν σε live μετάδοση (vid)

Ο διάσημος blogger Perez Hilton μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο του Μαϊάμι, όταν οι αρχές δέχθηκαν αλλεπάλληλες κλήσεις από ακολούθους για επικίνδυνη συμπεριφορά σε ζωντανή μετάδοση.

Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στην κατοικία του Perez Hilton στο Μαϊάμι, έπειτα από επείγουσες ειδοποιήσεις χρηστών που παρακολουθούσαν ζωντανή μετάδοση στο TikTok, στην οποία ο ίδιος φαινόταν να βρίσκεται σε κατάσταση έντονης ψυχικής ασταθείας.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο επιβεβαίωσαν ότι ο Hilton βρισκόταν μόνος του μέσα στο σπίτι. Ακολουθώντας πρωτόκολλα διαχείρισης κρίσεων ψυχικής υγείας, οι αρχές απέφυγαν την άμεση εισβολή προκειμένου να αποκλιμακώσουν την ένταση και να διασφαλίσουν τη σωματική του ακεραιότητα.

«Fuck yes»: Απολάμβανε να αυτομαχαιρώνεται σε ζωντανή μετάδοση

Γεμάτος με αίματα στο πρόσωπο, ο Χίλτον φαίνεται να ευχαριστιέται τα τραύματα που προκαλεί στο κορμί του ενώ στο χέρι του κρατάει ένα μεγάλο μαχαίρι. «Fuck yes» ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά. Σε άλλο βίντεο, όταν αντιλήφθηκε την παρουσία αστυνομικών έξω από το σπίτι του, ο blogger έλεγε «πυροβολήστε με, έχουν έρθει αστυνομικοί απ' έξω».

Μετά από ώρες διαπραγματεύσεων, οι αρχές κατάφεραν να απομακρύνουν με ασφάλεια τον Hilton από την κατοικία του. Ασθενοφόρο της Πυροσβεστικής τον μετέφερε σε τοπικό νοσοκομείο, όπου λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική και ψυχολογική φροντίδα.

Το TikTok κατέβασε το επίμαχο βίντεο και ανέστειλε τον λογαριασμό του. Παράλληλα, οι εκπρόσωποι του Hilton εξέδωσαν ανακοίνωση ζητώντας σεβασμό στην ιδιωτικότητα του ίδιου και της οικογένειάς του, σημειώνοντας ότι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η υγεία του.

Κύμα συμπαράστασης και από επωνύμους

Πλήθος επωνύμων και ακολούθων του εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας λόγο για μια κραυγή βοήθειας από έναν άνθρωπο που περνά σοβαρή κρίση. Ο Hilton είχε νοσηλευτεί για εβδομάδες λίγους μήνες νωρίτερα λόγω σοβαρών επιπλοκών στην υγεία του.

Ταυτόχρονα, πολλοί χρήστες στράφηκαν κατά της πλατφόρμας του TikTok, επικρίνοντας την καθυστέρηση των υπευθύνων να διακόψουν τη ζωντανή μετάδοση, η οποία παρέμεινε στον αέρα για περίπου μισή ώρα.

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