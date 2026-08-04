Το Μαρόκο αντικαθιστά την άσφαλτο με δρόμους-«σφουγγάρια»: Πώς μειώνουν τη ζέστη και τις πλημμύρες

Το Μαρόκο δοκιμάζει πορώδες οδόστρωμα που απορροφά το νερό της βροχής, δροσίζει τους δρόμους, περιορίζει τις πλημμύρες και μειώνει τον κίνδυνο υδρολίσθησης.

Το Μαρόκο εφαρμόζει πιλοτικά ένα καινοτόμο πορώδες οδόστρωμα σε δημόσιους χώρους των πόλεων Μαρακές και Αγκαντίρ, με στόχο να αντιμετωπίσει τις υψηλές θερμοκρασίες και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Σε αντίθεση με τη συμβατική μαύρη άσφαλτο, η οποία απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας και υπερθερμαίνεται, το νέο υλικό επιτρέπει στο νερό της βροχής να διεισδύει στο υπέδαφος. Στη συνέχεια, το νερό εξατμίζεται σταδιακά, απορροφώντας θερμότητα από το περιβάλλον και συμβάλλοντας στη μείωση της θερμοκρασίας του οδοστρώματος.

Πώς λειτουργεί το νέο υλικό

Η συμβατική άσφαλτος απορροφά έως και το 95% της ηλιακής ακτινοβολίας. Έτσι, όταν η θερμοκρασία του αέρα φτάνει τους 40 βαθμούς Κελσίου, η επιφάνειά της μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τους 60 βαθμούς. Η θερμότητα που συσσωρεύεται κατά τη διάρκεια της ημέρας απελευθερώνεται αργά τη νύχτα, δημιουργώντας το φαινόμενο της «αστικής θερμικής νησίδας», που διατηρεί τις πόλεις ιδιαίτερα ζεστές ακόμη και μετά τη δύση του ήλιου.

Το πορώδες οδόστρωμα διαθέτει ένα δίκτυο μικροσκοπικών κενών που επιτρέπει στο νερό να περνά στο υπέδαφος αντί να καταλήγει απευθείας στο αποχετευτικό δίκτυο. Η φυσική εξάτμιση του νερού λειτουργεί σαν μηχανισμός φυσικής ψύξης, ενώ η πιο τραχιά επιφάνεια του υλικού βελτιώνει την πρόσφυση των οχημάτων και συμβάλλει στη μείωση του θορύβου της κυκλοφορίας.

Λιγότερες πλημμύρες και μικρότερος κίνδυνος υδρολίσθησης

Εκτός από τη μείωση της θερμοκρασίας, το νέο οδόστρωμα περιορίζει τον όγκο του νερού που καταλήγει άμεσα στους αγωγούς αποχέτευσης κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων. Έτσι μειώνεται ο κίνδυνος πλημμυρών, ενώ απομακρύνεται ταχύτερα το νερό από την επιφάνεια του δρόμου, περιορίζοντας τις πιθανότητες υδρολίσθησης και βελτιώνοντας την οδική ασφάλεια. Παράλληλα, οι χαμηλότερες θερμοκρασίες του οδοστρώματος συμβάλλουν και στη μικρότερη φθορά των ελαστικών των οχημάτων.

Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες στους δρόμους έχουν και ένα έμμεσο όφελος για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Καθώς το όχημα δεν υπερθερμαίνεται τόσο όταν είναι σταθμευμένο ή κινείται σε ιδιαίτερα ζεστούς δρόμους, το σύστημα κλιματισμού χρειάζεται λιγότερη ενέργεια για να ψύξει την καμπίνα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μικρή αύξηση της αυτονομίας. Δεν υπάρχει απόφαση για αντικατάσταση της ασφάλτου σε ολόκληρο το Μαρόκο. Οι μέχρι σήμερα εφαρμογές αφορούν πιλοτικά έργα σε συγκεκριμένους δημόσιους χώρους του Μαρακές και του Αγκαντίρ, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος βιώσιμης αστικής ανάπτυξης που ξεκίνησε το 2023. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης δενδροφυτεύσεις, δημιουργία περισσότερων χώρων πρασίνου, σκιάσεις και συστήματα εξοικονόμησης νερού.

Τα ερωτήματα που παραμένουν

Παρότι τα πρώτα αποτελέσματα θεωρούνται ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά ερωτήματα.Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία για το κόστος κατασκευής, τη διάρκεια ζωής του υλικού σε δρόμους με βαριά κυκλοφορία ή τις απαιτήσεις συντήρησής του.

Επιπλέον, τα πορώδη οδοστρώματα χρειάζονται τακτικό καθαρισμό ώστε να μην φράζουν οι πόροι τους από χώμα και σκόνη, διαφορετικά χάνουν σταδιακά την αποτελεσματικότητά τους. Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο συντήρησης των έργων στο Μαρόκο δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστές.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ