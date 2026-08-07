Έρχεται ο πιο «κρύος» χειμώνας: Τα ιστορικά χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου από το 2011 απειλούν να εκτοξεύσουν τους λογαριασμούς

Τα αποθέματα φυσικού αερίου στην ΕΕ βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2011 για την εποχή, εντείνοντας τις ανησυχίες για αυξήσεις στις τιμές τον χειμώνα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισέρχεται στην κρίσιμη περίοδο πριν από τον χειμώνα με τα αποθέματα φυσικού αερίου να βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί για την εποχή από το 2011. Σύμφωνα με στοιχεία της Gas Infrastructure Europe, οι ευρωπαϊκές αποθήκες είναι σήμερα γεμάτες κατά περίπου 58%, ποσοστό κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Όπως αναφέρει το Reuters, η ένταση στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν προκάλεσαν σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Η διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ περιόρισε σημαντικά τις εξαγωγές του Κατάρ, από όπου προέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς LNG, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό για διαθέσιμα φορτία.

Κίνδυνος νέων αυξήσεων στις τιμές

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι σε περίπτωση ενός ιδιαίτερα ψυχρού χειμώνα, η Ευρώπη ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με νέα άνοδο στις τιμές του φυσικού αερίου. Οι εκτιμήσεις της Energy Aspects κάνουν λόγο για τιμές μεταξύ 60 και 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ σε δυσμενές σενάριο, με παρατεταμένο ψύχος και περιορισμένες εισαγωγές LNG από το Κατάρ, οι τιμές θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τα 110 ευρώ/MWh κατά τη χειμερινή περίοδο.

Σε σχέση με το 2022, η Ευρώπη καταναλώνει λιγότερο φυσικό αέριο και έχει αυξήσει σημαντικά τη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παράλληλα, έχει επεκτείνει τις υποδομές εισαγωγής LNG, μειώνοντας την εξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο μέσω αγωγών. Ωστόσο, αυτή η μετάβαση σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες είναι πλέον περισσότερο εκτεθειμένες στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών, καθώς εξαρτώνται από την παγκόσμια αγορά LNG.

Δύσκολη η επίτευξη του στόχου για τον χειμώνα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι ο στόχος για πληρότητα 80% στις αποθήκες έως τον Δεκέμβριο είναι εφικτός και επαρκής για την ασφάλεια του εφοδιασμού.

Ωστόσο, αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι η επίτευξη αυτού του στόχου θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη χωρίς κρατικές παρεμβάσεις, καθώς οι σημερινές τιμές δεν δίνουν οικονομικό κίνητρο στις εταιρείες να αποθηκεύσουν φυσικό αέριο. Όπως επισημαίνουν ειδικοί της αγοράς, το αυξημένο κόστος αναμένεται τελικά να μετακυλιστεί τόσο στα νοικοκυριά όσο και στις επιχειρήσεις, με υψηλότερους λογαριασμούς ενέργειας τον φετινό αλλά και τον επόμενο χειμώνα.

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