Πραγματογνώμονας για το τροχαίο στις Σέρρες: «Ίσως κάτι απέσπασε την προσοχή - Δεν ήταν μόνο η ταχύτητα»
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Πραγματογνώμονας επιχειρεί να εξηγήσει τις πιθανές αιτίες για το φονικό τροχαίο στις Σέρρες. «Ίσως μιλούσε στο κινητό ή αποσπάστηκε η προσοχή του».
Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία των Σερρών από το πολύνεκρο τροχαίο στην επαρχιακή οδό Αμφίπολης – Δράμας, όπου έχασαν τη ζωή τους μία 43χρονη μητέρα και ο 21χρονος γιος της.
Την ίδια ώρα, πραγματογνώμονας επιχειρεί να εξηγήσει τις πιθανές αιτίες της τραγωδίας, εκτιμώντας ότι το όχημα κινούνταν με αυξημένη ταχύτητα, ενώ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο απόσπασης της προσοχής του οδηγού.
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