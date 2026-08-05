Θεσσαλονίκη: Ποινή φυλάκισης ενός έτους στον 27χρονο τράπερ για την οδήγηση με 182 χλμ./ώρα στην ΠΑΘΕ

Ποινή φυλάκισης ενός έτους επιβλήθηκε στον 27χρονο τράπερ που συνελήφθη να κινείται με 182 χλμ./ώρα στην ΠΑΘΕ. Άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους στον 27χρονο τράπερ, ο οποίος συνελήφθη να οδηγεί με ταχύτητα 182 χιλιομέτρων την ώρα στην ΠΑΘΕ.

Η ποινή μετατράπηκε σε χρηματική προς 15 ευρώ ημερησίως, ενώ το δικαστήριο αποφάσισε και την αφαίρεση της άδειας οδήγησής του για τέσσερις μήνες.

Άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος

Κατά την απολογία του, ο 27χρονος παραδέχθηκε την πράξη του και ζήτησε συγγνώμη από το δικαστήριο. Όπως υποστήριξε, λίγο πριν από το περιστατικό είχε δεχθεί τηλεφώνημα από άτομο του στενού του περιβάλλοντος που αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα προκειμένου να φτάσει γρηγορότερα κοντά του.

Σε βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, με την υπόθεση να εκδικάζεται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Μετά την καταδικαστική απόφαση, ο 27χρονος άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος.

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