«Κι όποιον πάρει ο Χάρος»: Οδηγός μπήκε στον ΒΟΑΚ στο αντίθετο ρεύμα για προσπέραση, αψηφώντας και τα κολωνάκια (vid)

Ένα ακόμη επικίνδυνο περιστατικό καταγράφηκε στον ΒΟΑΚ, με οδηγό να επιχειρεί προσπέραση στο αντίθετο ρεύμα και να παρασύρει τα διαχωριστικά κολωνάκια.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 29 Αυγούστου, στο ύψος των Μαλίων. Ο οδηγός, προκειμένου να προσπεράσει τα προπορευόμενα οχήματα, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, παρά την ύπαρξη των ειδικών διαχωριστικών που έχουν τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου.

Στην προσπάθειά του να συνεχίσει την πορεία του, παρέσυρε και ξερίζωσε αρκετά από τα πλαστικά κολωνάκια, θέτοντας σε κίνδυνο τους υπόλοιπους οδηγούς που κινούνταν στον ΒΟΑΚ.

Παρέσυρε τα διαχωριστικά

Το συγκεκριμένο τμήμα του ΒΟΑΚ βρίσκεται σε εργοταξιακή ζώνη, όπου πραγματοποιούνται έργα και έχουν εγκατασταθεί διαχωριστικά μεταξύ των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας. Τα διαχωριστικά έχουν τοποθετηθεί προκειμένου να περιορίζονται οι επικίνδυνες προσπεράσεις και να διασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση των οχημάτων. Παρά την παρουσία τους, ο οδηγός συνέχισε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα, παρασύροντας αρκετά κολωνάκια. Στη συνέχεια επιχείρησε με απότομο ελιγμό να επιστρέψει στη λωρίδα του, παρασύροντας εκ νέου τα διαχωριστικά.

Η επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά καταγράφηκε από κάμερα οχήματος που κινούνταν πίσω από το αυτοκίνητο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το οπτικό υλικό έχει ήδη παραδοθεί στις αρμόδιες Αρχές, οι οποίες αναζητούν τον οδηγό προκειμένου να διαπιστωθούν τα στοιχεία του και να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Το περιστατικό αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση ότι μια παράτολμη προσπέραση, ιδιαίτερα σε τμήμα δρόμου όπου πραγματοποιούνται έργα και υπάρχουν περιορισμοί στην κυκλοφορία, μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρό κίνδυνο για όλους τους χρήστες του δρόμου.

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