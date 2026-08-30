Πού να μη νοικιάσετε στην Αθήνα: Οι 5 απλησίαστες περιοχές για φοιτητές - Tο κόλπο για φθηνό σπίτι

Καθώς η διαδικασία εύρεσης σπιτιού για τους φοιτητές γίνεται όλο και μεγαλύτερος «άθλος», βρήκαμε τις πέντε περιοχές της Αθήνας που κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις.

Ήρθε αυτή η εποχή που όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών εξετάσεων, βρίσκονται αντιμέτωποι με τον απόλυτο «γολγοθα»: να βρουν σπίτι με λογική τιμή ενοικίου.

Όλοι ξέρουμε πως η διαδικασία γίνεται κάθε χρόνο όλο και μεγαλύτερος «άθλος» και το όνειρο του κάθε επιτυχόντα να ζήσει την φοιτητική ζωή στο δικό του σπίτι φαντάζει όλο και περισσότερο, πολυτέλεια.

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