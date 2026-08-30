Εξάρχεια: Διαρρήκτες και αστυνομικοί εγκλωβίστηκαν σε σπίτι και τους... απεγκλωβισε η πυροσβεστική

Eίχαν συλληφθεί ξανά πριν λίγους μήνες για κλοπές σε σούπερ μάρκετ. Μάλιστα στον έναν είχαν επιβληθεί και περιοριστικοί όροι

Δύο υπήκοοι Γεωργίας είχαν "βάλει στο μάτι" ένα διαμερισμα στην οδό Ερεσσου στα Εξάρχεια καθώς οι ιδιότητες του ελειπαν για διακοπές, έτσι πριν λίγες ημέρες αποφάσισαν να βάλουν μπρος στο σχέδιο τους και να το παραβιάσουν. Αρχικά προσπάθησαν να διαρρηξουν την εξώπορτα ήταν όμως αδύνατο και παραβίασαν την μπαλκονόπορτα.

Γείτονες τους αντιλήφθηκαν και κάλεσαν τις αρχές. Οι αστυνομικοί φτάνοντας στο σημείο μπήκαν και εκείνοι στο διαμέρισμα από την μπαλκονόπορτα καθως δεν γνώριζαν αν υπήρχαν στο εσωτερικό ένοικοι σε κίνδυνο.

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